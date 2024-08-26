Очевидно, что часть российских ракет летели куда-попало

Во время российского ракетного удара по Украине, одна из крылатых ракет упала в Киевское водохранилище. "Телеграф" обратился за комментарием к бывшему спикеру ВС ВСУ Юрию Игнату.

Соответствующим видео поделились местные telegram-каналы. На кадрах видно, что ракета на полной скорости врезается в воду в нескольких десятков метров от украинских военных, которых лишь чудом не задело.

От удара в воздух поднялся большой столб воды, однако сложно понять взорвалась она или нет.

Осторожно, на кадрах есть нецензурная лексика.

Бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Телеграфу" сказал, что с последствиями прилета будут разбираться специалисты, однако отметил, что ее обломки вряд ли составляют ценность для дальнейшего изучения.

"Думаю, есть уже много у них (украинских специалистов, — ред.) образцов", — сказал он.

Х-101 является одной из самых новых российских крылатых ракет воздушного базирования. Хотя ее разработка началась в 1980 годах, но на вооружение ее приняли лишь в 2013 году.

Согласно оценкам на 2022 год, стоимость запуска одной такой ракеты обходится россиянам в 13 миллионов долларов США, что делает весьма сомнительной целесообразность ее использования для проведения "денацификации" киевской рыбы.

Х-101 достигает длины почти в 7,5 метра и может пролететь около 2800 километров, хотя есть данные о том, что на самом деле ее максимальная дальность составляет до 5500 километров. Впрочем, если учесть, что Украина с запада на восток простирается на 1316 километров, то в любом случае запаса топлива ей хватит, чтобы пролететь от Донецка до Львова и вернуться обратно.

Также она может оснащаться осколочно-фугасной, фугасной или кассетной боеголовкой весом до 400 килограммов.

Как сообщалось ранее, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз смогли выяснить, что во время обстрела 26 августа россияне применили совсем новые ракеты, которые были произведены во II-III кварталах 2024 года.