Вимагають дозволити удари по РФ і не лише: як на Заході відреагували на обстріл України

США шукає ППО, а ЄС вимагає зняти обмеження на удари по Росії

Російський масовий обстріл, який стався вдень 26 серпня, не залишився поза увагою на Заході. У США припустили, що атаки повторяться, а в ЄС закликали зняти обмеження на удари по об’єктах у російських тилах.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав удар "класичним ходом" російського диктатора Володимира Путіна. Його слова передає Європейська правда.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів та систем ППО не лише від США, а й від союзників та партнерів", — сказав він.

За його словами, цей обстріл енергосистеми не просто так стався пізно влітку, оскільки незабаром почне холодати і українці потребуватимуть тепла. Тому Вашингтон активно працює з Києвом для захисту українців від блекаутів.

Водночас головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борррель закликав Захід скасувати всі обмеження на застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу.

"Я повторюю, що зняття обмежень на використання можливостей (зброї, — ред.) проти російських військових, які брали участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права зміцнить самооборону України, убезпечить життя та скоротить руйнування", — написав він у соцмережі X.

Своєю чергою представники США та Словенії запросили засідання Ради безпеки ООН на середу, 28 серпня, з приводу обстрілу української енергосистеми. Росія також запросила засідання на п’ятницю з приводу поставок Заходом зброї для України.

Як повідомлялося раніше, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз змогли з’ясувати, що під час обстрілу 26 серпня росіяни застосували зовсім нові ракети, які були зроблені у II-III кварталах 2024 року.