Требуют разрешить удары по РФ и не только: как на Западе отреагировали на обстрел Украины

США ищет ПВО, а ЕС требует снять ограничения на удары по России

Российский массовый обстрел, который произошел днем 26 августа, не остался без внимания на Западе. В США допустили, что атаки повторятся, а в ЕС призвали снять ограничения на удары по объектам в российских тылах.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал удар "классическим ходом" российского диктатора Владимира Путина. Его слова передает Европейская правда.

"Мы сосредоточены на поиске перехватчиков и систем ПВО не только от США, но и от союзников и партнеров", — сказал он.

По его словам, этот обстрел энергосистемы не просто так произошел поздним летом, поскольку вскоре начнет холодать и украинцы будут нуждаться в тепле. Поэтому, Вашингтон активно работает с Киевом для защиты украинцев от блекаутов.

В то же время главный дипломат Европейского союза Жозеп Борррель призвал Запад отменить все ограничения на применение своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу.

"Я повторяю, что снятие ограничений на использование возможностей (оружия, — ред.) против российских военных, участвовавших в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом укрепит самооборону Украины, обезопасит жизни и сократит разрушения", — написал он в соцсети X.

В свою очередь представители США и Словении запросили заседание Совета безопасности ООН на среду, 28 августа, по поводу обстрелов украинской энергосистемы. Россия тоже запросила заседание на пятницу по поводу поставок Западом оружия для Украины.

Как сообщалось ранее, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз смогли выяснить, что во время обстрела 26 августа россияне применили совсем новые ракеты, которые были произведены во II-III кварталах 2024 года.