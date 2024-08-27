В Киеве прогремели взрывы: оккупанты атаковали столицу беспилотниками

По данным мониторинга, над Киевщиной в сторону столицы было зафиксировано по меньшей мере пять БПЛА оккупантов

В Киеве ночью 27 августа прогремели сильные взрывы. Российские кафиры атаковали столицу ударными беспилотниками, работает противовоздушная оборона, жителей просят находиться в укрытиях.

Об отражении атаки сообщили в Киевской городской военной администрации. Там подтвердили налет российских беспилотников и работу ПВО, в городе и области объявлена воздушная тревога.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

В Киевской областной военной администрации также сообщили, что зафиксированы ударные беспилотники российских оккупантов в регионе. Их уничтожает противовоздушная оборона. По данным мониторинга, над Киевщиной в сторону столицы было зафиксировано по меньшей мере пять БПЛА оккупантов, не исключается подлет еще нескольких.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины по воздушной тревоге. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.

Силы обороны Украины отразили атаку оккупантов, уничтожив 102 ракеты из 127 запущенных оккупантами. Кроме того, было перехвачено 99 дронов типа "Шахед" из 109. Стоит отметить, что только ракетная атака россиянам обошлась более чем в 1,2 миллиарда долларов.