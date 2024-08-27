Подтверждена очередная массированная атака: россияне запустили по Украине крылатые ракеты (обновляется)

Самолеты, скорее всего, выпустили ракеты почти сразу после того, как взлетели с аэродрома.

Российские оккупанты в очередной раз устроили по Украине массированную ракетную атаку. К сожалению, с самолетов Ту-95, которые они подняли в небо ночью, было запущено неопределенное количество крылатых ракет.

Об этом сообщают воздушные силы и мониторинг. Отмечается, что самолеты, скорее всего, выпустили ракеты почти сразу после того, как взлетели с аэродрома "Энгельс-2".

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05:10 По меньшей мере, одна крылатая ракета в сторону Борисполя.

05:05 Фиксируется ракета в направлении Киева с восточного направления. Также одна крылатая ракета взяла курс на Кропивницкий.

04:55 ПС ВСУ сообщили о группе крылатых ракет, влетевшей на территорию Украины с временно контролируемой россиянами Брянской области. Сообщается о ракете в сторону Киева, а также в сторону Полтавской и Черкасской областей.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины по воздушной тревоге. К опасности атаки ударных беспилотников также добавилась и опасность массированного ракетного удара. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.

Силы обороны Украины отбили атаку кафиров, уничтожив 102 ракеты из 127 запущенных оккупантами. Кроме того, было перехвачено 99 дронов типа "Шахед" из 109. Стоит отметить, что только ракетная атака россиянам обошлась более чем в 1,2 миллиарда долларов.