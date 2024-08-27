Еще одна массовая ракетная атака? Россияне обстреляли "Кинжалами" две области и подняли в небо Ту-95МС

Россияне пытаются устроить еще одну ракетную атаку по Украине

Россияне ночью пытались работать аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" по двум регионам на западе страны. Под ударом предварительно оказались Ровенская область и Староконстантинов в Хмельницкой области. Также враг снова поднял в небо несколько Ту-95МС.

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы. Отмечается, что оккупанты подняли три самолета МиГ-31К и сначала запустили две ракеты, а чуть позже еще одну.

Ставку враг пытался сделать как раз на внезапность удара, но это не сработало. Официальных комментариев по поводу последствий атаки окупантов пока нет.

Кроме того, Воздушные силы и мониторинг сообщили о по меньшей мере трех бортах стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые россияне снова подняли в небо. Самолеты держат курс на пусковом районе на Каспии.

"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС с аэродрома Энгельс. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4.30. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины по воздушной тревоге. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.

Силы обороны Украины отбили атаку кафиров, уничтожив 102 ракеты из 127 запущенных оккупантами. Кроме того, было перехвачено 99 дронов типа "Шахед" из 109. Стоит отметить, что только ракетная атака россиянам обошлась более чем в 1,2 миллиарда долларов.