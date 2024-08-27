Ще одна масова ракетна атака? Росіяни обстріляли "Кинджалами" дві області та підняли у небо Ту-95МС

Росіяни намагаються влаштувати ще одну ракетну атаку по Україні

Росіяни вночі намагалися працювати аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" по двом регіонам на заході країни. Під ударом попередньо опинилися Рівненська область та Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також ворог знову підняв у небо кілька Ту-95МС.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Зазначається, що окупанти підняли три літаки МіГ-31К та спочатку запустили дві ракети, а трохи пізніше ще одну.

Ставку ворог намагався зробити саме на раптовість удару, але це не спрацювало. Офіційних коментарів щодо наслідків атаки окупантів поки що немає.

Окрім того, Повітряні сили та моніторинг повідомили про щонайменше три борти стратегічних бомбардувальників Ту-95, які росіяни знову підняли в небо. Літаки тримають курс на пускові районі на Каспії.

"Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.30. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.

Сили оборони України відбили атаку окупантів, знищивши 102 ракети зі 127 запущених окупантами. Крім того, було перехоплено 99 дронів типу "Шахед" зі 109. Варто зазначити, що лише ракетна атака росіянам обійшлася більш ніж у 1,2 мільярда доларів.