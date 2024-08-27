Оккупанты ударили по Запорожью: есть погибший и пострадавшие, все детали

Повреждения получили частные дома

В ночь на вторник, 27 августа, россияне атаковали Украину шахедами и ракетами. Под ударом был также город Запорожье и область – один человек погиб, двое – ранены.

"Россияне нанесли предварительно семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района. Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина", — сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он добавил, что взрывной волной и обломками повреждены частные дома. Также из-за обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории.

Россияне вторую ночь подряд массированно обстреливают Украину. Вечером 26 августа они атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Мишенью для них в очередной раз стал гражданский объект – предварительно, по данным местных каналов, ракеты попали в гостиницу, где находилось много гражданских, есть погибшие и раненые.

Также "Телеграф" в режиме онлайн сообщает о ракетной атаке 27 августа. С самолетов Ту-95, которые они подняли в небо ночью, было запущено неопределенное количество крылатых ракет.