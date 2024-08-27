Война — день 916: россияне давят на юге и востоке, а Украина отходит от масштабного обстрела

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а бои на фронте не прекращаются. Лишь за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений, из которых более трети на Покровском направлении. При этом оккупанты активировались и на других направлениях вроде Времевского, где было зафиксировано 20 боестолкновений. Украина тем временем отходит от очередного массового обстрела, во время которого россияне запустили ракет и дронов более чем на 1,2 миллиарда долларов. После него украинцам вновь приходится иметь дело с масштабными отключениями света.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские оккупанты ударили по гостинице в Кривом Роге. Предварительно, там находились многие гражданские лица, есть жертвы и пострадавшие.

00:00 В большинстве украинских областей объявлена тревога из-за активности российских БПЛА и ОТРК на юге и востоке. В Кривом Роге прогремел взрыв.

О том, что происходило 24 августа, читайте в трансляции: Война — день 913: Украина празднует третий "военный" День Независимости, а россияне приближаются к Покровску

С ситуацией в Украине за 25 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 914: ВСУ продвигаются в Курской области, а в России пылают склады и нефтебазы

О новостях и событиях 26 августа мы рассказывали здесь: Война — день 915: россияне давят под Покровском, пока ВСУ продвигаются в Курской области