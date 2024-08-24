Война — день 913: Украина празднует третий "военный" День Независимости, а россияне приближаются к Покровску

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление в Донецкой области продолжается, а захватчики постепенно приближаются к Покровску, откуда уже выехала полиция и администрация. Боевые действия уже идут в населенных пунктах Новгородовка и Красный Яр, а продвижения вражеских сил есть и в других местах. Тем временем в Курской области началась эвакуация из города Рыльск, хотя от него к ближайшей точке украинской границы не менее 30 километров. При этом бои на своей территории явно влияют на настроения простых россиян, поскольку в последнее время можно заметить существенное падение поддержки продолжения боевых действий.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Курске прогремел взрыв. Это произошло до объявления тревоги.

О том, что происходило 21 августа, читайте в трансляции: Война — день 910: РФ пытается захватить Нью-Йорк, а ВСУ близки к взятию россиян в котел в Курской области

С ситуацией в Украине за 22 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 911: россияне теряют самолеты и все больше давят возле Покровска

О новостях и событиях 23 августа мы рассказывали здесь: Война — день 912: Украина наступает на Харьковщине и готовится к возможной масштабной атаке РФ