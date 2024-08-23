На самом сложном направлении у россиян есть новые успехи: оккупанты продвинулись у двух сел (карта)

Захватчики продолжают наступление

В районе города Покровск российские оккупанты имеют тактический успех и продолжают его развивать. В частности бои уже идут в Новгородовке и Красном Яру.

Об этом говорится в отчете аналитического ресурса DeepState. Обновление ситуации было обнародовано вечером 23 августа в telegram-канале ресурса.

"В частности, пехота противника была замечена в Новогродовке и пытается закрепиться в многоэтажках, штурмуя дома, там продолжаются тяжелые бои. Севернее предпринимаются попытки врага давить в направлении н.п. Красный Яр", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сайте аналитиков информация пока не обновилась, однако 22 августа по сравнению с 21 числом заметно продвижение оккупационных войск в районе упомянутых населенных пунктов, а также в районе Птичьего чуть южнее.

Информацию о продвижении врага в райне населенных пунктов Красный Яр и Орловка также сообщал мониторинговый канал "Шо на фронті?". Кроме того, там сообщалось об успехах оккупантов в районе Торецка, а также в Красногоровке (Кураховское направление).

Как известно, Покровское направление остается наиболее напряженным лишь за сутки 22 августа там произошло 53 боестолкновения. При том, что всего на фронте их было зафиксировано 135.

Как сообщалось ранее, сейчас город Покровск находится в большой опасности. Людей призывают эвакуироваться, пока есть возможность сделать это спокойно и безопасно.