Ситуация напряженная, у россиян есть успехи: что нового на фронте (карта боев)
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Россияне бросают огромные ресурсы на захват всей Донецкой области
Продолжается 910-й день полномасштабной войны России против Украины. За сутки 20 августа врагу удалось продвинуться в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики deepstate. Перемены на фронте показали на картах.
"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке", — отметили в deepstate, добавив, что обновления по ситуации в Курской области будут 22 августа.
В Генеральном штабе ВСУ вечером 20 августа сообщили, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Россияне активно наступают, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Однако наши защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
На Торецком направлении с начала прошедших суток до вечера оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции. Бои продолжались вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного.
"Основные усилия враг направляет на Покровское направление, здесь в течение дня агрессор 62 раза атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля", — сказано в сводке ГШ.
По предварительным подсчетам, за сутки 20 августа оккупанты на Покровском направлении потеряли более 280 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены четыре автомобиля. Также украинские защитники повредили четыре артиллерийских системы врага.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 августа столицу России Москву атаковали неизвестные беспилотники. Мэр города Сергей Собянин заявил, что атака якобы была отбита – и при этом похвастался, что это, якобы была одна из самых масштабных атак.