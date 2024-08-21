Ситуация напряженная, у россиян есть успехи: что нового на фронте (карта боев)

Россияне бросают огромные ресурсы на захват всей Донецкой области

Продолжается 910-й день полномасштабной войны России против Украины. За сутки 20 августа врагу удалось продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики deepstate. Перемены на фронте показали на картах.

"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке", — отметили в deepstate, добавив, что обновления по ситуации в Курской области будут 22 августа.

В Генеральном штабе ВСУ вечером 20 августа сообщили, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Россияне активно наступают, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Однако наши защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

На Торецком направлении с начала прошедших суток до вечера оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции. Бои продолжались вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного.

"Основные усилия враг направляет на Покровское направление, здесь в течение дня агрессор 62 раза атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля", — сказано в сводке ГШ.

По предварительным подсчетам, за сутки 20 августа оккупанты на Покровском направлении потеряли более 280 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены четыре автомобиля. Также украинские защитники повредили четыре артиллерийских системы врага.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 августа столицу России Москву атаковали неизвестные беспилотники. Мэр города Сергей Собянин заявил, что атака якобы была отбита – и при этом похвастался, что это, якобы была одна из самых масштабных атак.