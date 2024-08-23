На найскладнішому напрямку росіяни мають нові успіхи: окупанти просунулися біля двох сіл (карта)

Загарбники продовжують наступ

У районі міста Покровськ російські окупанти мають тактичний успіх і продовжують розвивати його. Зокрема бої вже тривають у Новгородівці та Красному Яру.

Про це йдеться у звіті аналітичного ресурсу DeepState. Оновлення ситуації було оприлюднено увечері 23 серпня у телеграм-каналі ресурсу.

"Зокрема, піхота противника була помічена в Новогродівці та намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки, там тривають важкі бої. Північніше здійснюються спроби ворога тиснути в напрямку н.п. Красний Яр", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на сайті аналітиків інформація поки не оновилася, проте 22 серпня порівняно з 21 числом помітно просування окупаційних військ у районі згаданих населених пунктів, а також у районі Птичого трохи на південь.

Інформацію про просування ворога у районі населених пунктів Красний Яр та Орлівка також повідомляв моніторинговий канал "Шо на фронті?". Крім того, там повідомлялося про успіхи окупантів у районі Торецька, а також у Красногорівці (Курахівський напрямок).

Як відомо, Покровський напрямок залишається найбільш напруженим лише за добу 22 серпня там сталося 53 бойові зіткнення. При тому, що всього на фронті їх було зафіксовано 135.

Як повідомлялося раніше, зараз місто Покровськ перебуває у великій небезпеці. Людей закликають евакуюватися, доки є можливість зробити це спокійно та безпечно.