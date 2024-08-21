Ситуація напружена, росіяни мають успіхи: що нового на фронті (карта боїв)

Росіяни кидають величезні ресурси на захоплення всієї Донецької області

Триває 910 день повномасштабної війни Росії проти України. За добу 20 серпня росіянам вдалося просунутися у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики deepstate. Зміни на фронті показали на картах.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку", — зазначили у deepstate, додавши, що оновлення по ситуації У Курській області будуть 22 серпня.

У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 20 серпня повідомили, що ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою. Росіяни активно наступають, намагаючись покращити своє тактичне положення. Проте наші захисники завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

На Торецькому напрямку з початку минулої доби до вечора окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували наші позиції. Бої тривали поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного.

"Основні зусилля ворог спрямовує на Покровський напрямок, тут, впродовж дня, агресор 62 рази атакував в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля", — йдеться у зведенні ГШ.

За попередніми підрахунками за добу 20 серпня окупанти на Покровському напрямку втратили понад 280 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобіля. Також українські захисники пошкодили чотири артилерійські системи ворога.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 21 серпня столицю Росії Москву атакували невідомі безпілотники. Мер міста Сергій Собянін заявив, що атака нібито була відбита – і при цьому похвалився, що це, мовляв, була однією з наймасштабніших атак.