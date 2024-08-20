Цікавий трофей: ЗСУ на Півдні знищили новітню російську РЛС

Чим саме було знищено комплекс, в ЗСУ не сказали

Збройні сили України на Півдні 19 серпня знищили рідкісну російську техніку – радіопеленгаційний метеорологічний комплекс (РПМК-1) "Улыбка". Такої зброї у росіян дуже мало, хоча ці комплекси постачають до російської армії ще з радянських часів, з 1990 року.

Про знищення РПМК-1 розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, загалом військової техніки за добу у зоні відповідальності ОУВ було знищено 25 одиниць.

"За вчора загальні втрати окупантів в операційній зоні ОУВ "Таврія" становить 69 осіб, військової техніки – 25 одиниць – зокрема, це одна бойова броньована машина, 4 артсистеми, 3 човни, один гідроскутер, 10 авто, 5 БПЛА. І окремо хотілось би відзначити дуже рідкісного "птаха" – радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улыбка" – це різновид РЛС, який дозволяє ворогу через повітряні кулі та інші прилади, які запускають зонди, використовувати ці дані для визначення корекції траєкторії балістичних об'єктів, тобто артилерії та ракет", – розповів він.

Радіопеленгаційний метеорологічний комплекс (РПМК-1) "Улыбка" – це російський автоматизований мобільний радіотехнічний комплекс метеорологічного призначення. Розробник – російське спеціалізоване ОКБ "Пеленг". Комплекс має можливість зондувати вологість та температуру повітря, а також параметри вітру в інтересах військових підрозділів – зенітної та польової артилерії, систем РСЗВ, підрозділів РХБЗ та ВДВ. Для цього комплекс оснащений радіозондами.

Комплекс виготовляється та постачається з 1990 року. У 2017 році в Росії представили модернізовану версію – РПМК-1М "Улыбка-М". Скільки таких РЛС знаходиться на озброєнні Росії – невідомо, як і їхня точна ціна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про безпілотний комплекс "Валькірія", який допомагає українським прикордонникам. Ціна такої техніки, до речі, ще 2022 року становила 800 тисяч гривень.