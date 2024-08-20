Интересный трофей: ВСУ на Юге уничтожили новейшую российскую РЛС

Чем именно был уничтожен комплекс, в ВСУ не сказали

Вооруженные силы Украины на Юге 19 августа уничтожили редкую российскую технику – радиопеленгационный метеорологический комплекс (РПМК-1) "Улыбка". Такого оружия у россиян очень мало, хотя эти комплексы поставляют в российскую армию еще с советских времен, с 1990 года.

Об уничтожении РПМК-1 рассказал спикер ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, всего военной техники за сутки в зоне ответственности ОУВ было уничтожено 25 единиц.

"За вчера общие потери оккупантов в операционной зоне ОУВ "Таврия" составляет 69 человек, военной техники – 25 единиц – в частности, это одна боевая бронированная машина, 4 артсистемы, 3 лодки, один гидроскутер, 10 авто, 5 БПЛА. И отдельно хотелось бы отметить очень редкого "птица" – радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка" – это разновидность РЛС, которая позволяет врагу через воздушные шары и другие приборы, запускающие зонды, использовать эти данные для определения коррекции траектории баллистических объектов, то есть артиллерии ракет", – рассказал он.

Радиопеленгационный метеорологический комплекс (РПМК-1) "Улыбка" – это российский автоматизированный мобильный радиотехнический комплекс метеорологического назначения. Разработчик – российское специализированное ОКБ "Пеленг". Комплекс может зондировать влажность и температуру воздуха, а также параметры ветра в интересах военных подразделений – зенитной и полевой артиллерии, систем РСЗО, подразделений РХБЗ и ВДВ. Для этого комплекс оснащен радиозондами.

Комплекс производится и поставляется с 1990 года. В 2017 году в России представили модернизированную версию – РПМК-1М "Улыбка-М". Сколько таких РЛС находится на вооружении России, неизвестно, как и их точная цена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о беспилотном комплексе "Валькирия", который помогает украинским пограничникам. Цена такой техники, кстати, еще в 2022 году составила 800 тысяч гривен.