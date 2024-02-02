Удачная охота: украинские воины уничтожили ценную технику россиян (видео)

Уничтожение комплексов лишило российских террористов "глаз"

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили FPV-дронами ценные комплексы наблюдения россиян: "Муром-П" и "Ирония-М". Стоимость первого свыше 200 000 долларов, а второго — более 50 000 долларов.

Об этом написала Госпогранслужба Украины в своем Telegram. Успешное уничтожение комплексов помогло лишить российских террористов возможности собирать информацию о личном составе наших воинов, их перемещениях и технике.

Охота пограничников оказалась удачной

Что известно об уничтожении комплексов

Комплекс "Муром-П"

Комплекс видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром-П" предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам. Комплекс имеет возможность быстро разворачиваться и работать в автономном режиме. Согласно информации от производителя, прибор "видит" человека на 10 км камерой и 4 км тепловизором.

Комплекс "Муром-П"

Стоимость такого комплекса составляет более 200 000 долларов.

Комплекс "Ирония-М"

Оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М" рассчитан на круглосуточное наблюдение украинских сил. Комплекс наблюдения появился в русской армии в 2015 году. Он оснащен тепловизором и дальномером, имеет функцию ведения видеосъемки. Согласно информации от производителя, прибор может обнаружить танк на дальности 1600 метров, а человека на расстоянии 800 метров.

Комплекс "Ирония-М"

Стоимость такого комплекса составляет более 50 000 долларов.

Следует отметить, что действенность ударных FPV-дронов на фронте трудно переоценить. На днях Телеграф писал о том, что украинцы смогут покупать дроны из-за границы дешевле и проще. Кабмин принял для этого революционное решение.