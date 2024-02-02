Вдале полювання: українські воїни знищили коштовну техніку росіян (відео)

Знищення комплексів позбавило російських терористів "очей"

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили FPV-дронами коштовні комплекси спостереження росіян: "Муром-П" та "Іронія-М". Вартість першого понад 200 000 доларів, а другого — більше ніж 50 000.

Про це написала Держприкордонслужба України у своєму Telegram. Успішне знищення комплексів допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про особовий склад наших воїнів, їхні переміщення та техніку.

Полювання прикордонників виявилося вдалим

Що відомо про знищенні комплекси

Комплекс "Муром-П"

Комплекс відеотепловізійного спостереження типу "Муром-П" призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Комплекс має можливість швидко розгортатися та довго працювати в автономному режимі. Згідно з інформацією від виробника, прилад "бачить" людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором.

Комплекс "Муром-П"

Вартість такого комплексу складає понад 200 000 доларів.

Комплекс "Іронія-М"

Оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М" розрахований на цілодобове спостереження за українськими силами. Комплекс спостереження з’явився у російській армії у 2015 році. Він оснащений тепловізором та далекоміром, має функцію ведення відеознімання. Згідно з інформацією від виробника, прилад може виявити танк на дальності 1600 метрів, а людину на відстані 800 метрів.

Комплекс "Іронія-М"

Вартість такого комплексу складає понад 50 000 доларів.

Варто зазначити, що дієвість ударних FPV-дронів на фронті важко переоцінити. Днями "Телеграф" писав про те, що українці зможуть купувати дрони із-за кордону дешевше та простіше. Кабмін ухвалив для цього революційне рішення.