Вдале полювання: українські воїни знищили коштовну техніку росіян (відео)
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Знищення комплексів позбавило російських терористів "очей"
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили FPV-дронами коштовні комплекси спостереження росіян: "Муром-П" та "Іронія-М". Вартість першого понад 200 000 доларів, а другого — більше ніж 50 000.
Про це написала Держприкордонслужба України у своєму Telegram. Успішне знищення комплексів допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про особовий склад наших воїнів, їхні переміщення та техніку.
Що відомо про знищенні комплекси
Комплекс "Муром-П"
Комплекс відеотепловізійного спостереження типу "Муром-П" призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Комплекс має можливість швидко розгортатися та довго працювати в автономному режимі. Згідно з інформацією від виробника, прилад "бачить" людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором.
Вартість такого комплексу складає понад 200 000 доларів.
Комплекс "Іронія-М"
Оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М" розрахований на цілодобове спостереження за українськими силами. Комплекс спостереження з’явився у російській армії у 2015 році. Він оснащений тепловізором та далекоміром, має функцію ведення відеознімання. Згідно з інформацією від виробника, прилад може виявити танк на дальності 1600 метрів, а людину на відстані 800 метрів.
Вартість такого комплексу складає понад 50 000 доларів.
Варто зазначити, що дієвість ударних FPV-дронів на фронті важко переоцінити. Днями "Телеграф" писав про те, що українці зможуть купувати дрони із-за кордону дешевше та простіше. Кабмін ухвалив для цього революційне рішення.