Контрразведчики СБУ и армейцы уничтожили РЛС "Каста": чем она была опасна для украинцев (фото, видео)

К уничтожению присоединились и обычные украинцы своими донатами

Вражескую РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2" удалось уничтожить в Запорожской области. Все благодаря сотрудничеству контрразведки СБУ и Вооруженных сил. Стоимость таких "глаз" врага начинается от 60 млн долларов.

Об этом сообщили в СБУ. Радиолокационную станцию использовали для наблюдения российские силы противовоздушной обороны. Она была ценна – враг постоянно ее передислоцировал. Однако контрразведчикам удалось его найти и навести огонь. Особенность в том, что оборудование, использованное для этого, было приобретено на средства, задоначенные украинцами.

РЛС "Каста"

Что такое "Каста-2Е2"

Трехкоординатная радиолокационная система может не только контролировать воздушное пространство, но и определять местоположение целей на очень малых высотах. Вести может до 200 целей одновременно. Она передает данные о координатах и параметрах движения силам ПВО. Точность определения высоты полета истребителя в этой РЛС – до 900 метров. Точность определения координат цели – 100 м на расстоянии 40 км в азимуте и 20 м/сек по скорости.

По дальности обзор от 5 до 150 км,

По высоте обнаружения от 0 до 6 км,

Может увидеть самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты, другие воздушные объекты,

На развертывание нужно 20 минут.

Дальность определения воздушных целей:

на высоте 100 м — 55 км,

на высоте 1000 м — 95 км.

Такую РЛС россияне использовали, в частности, для прикрытия аэродрома в Саках в оккупированном Крыму. Это уже не первая "Каста", уничтоженая украинцами за последние месяцы. Предыдущую "поймали" операторы ССО.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уничтожении вражеского истребителя Су-34. Его сбили на территории Курской области (РФ).