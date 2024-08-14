Контрразведчики СБУ и армейцы уничтожили РЛС "Каста": чем она была опасна для украинцев (фото, видео)
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К уничтожению присоединились и обычные украинцы своими донатами
Вражескую РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2" удалось уничтожить в Запорожской области. Все благодаря сотрудничеству контрразведки СБУ и Вооруженных сил. Стоимость таких "глаз" врага начинается от 60 млн долларов.
Об этом сообщили в СБУ. Радиолокационную станцию использовали для наблюдения российские силы противовоздушной обороны. Она была ценна – враг постоянно ее передислоцировал. Однако контрразведчикам удалось его найти и навести огонь. Особенность в том, что оборудование, использованное для этого, было приобретено на средства, задоначенные украинцами.
Что такое "Каста-2Е2"
Трехкоординатная радиолокационная система может не только контролировать воздушное пространство, но и определять местоположение целей на очень малых высотах. Вести может до 200 целей одновременно. Она передает данные о координатах и параметрах движения силам ПВО. Точность определения высоты полета истребителя в этой РЛС – до 900 метров. Точность определения координат цели – 100 м на расстоянии 40 км в азимуте и 20 м/сек по скорости.
- По дальности обзор от 5 до 150 км,
- По высоте обнаружения от 0 до 6 км,
- Может увидеть самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты, другие воздушные объекты,
- На развертывание нужно 20 минут.
Дальность определения воздушных целей:
- на высоте 100 м — 55 км,
- на высоте 1000 м — 95 км.
Такую РЛС россияне использовали, в частности, для прикрытия аэродрома в Саках в оккупированном Крыму. Это уже не первая "Каста", уничтоженая украинцами за последние месяцы. Предыдущую "поймали" операторы ССО.
Ранее "Телеграф" рассказывал об уничтожении вражеского истребителя Су-34. Его сбили на территории Курской области (РФ).