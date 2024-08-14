Контррозвідники СБУ та армійці знищили РЛС"Каста": чим вона була небезпечна для українців (фото, відео)

До знищення долучились й звичайні українці — своїми донатами

Ворожу РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2" вдалося знищити в Запорізькій області. Все завдяки співпраці контррозвідки СБУ та Збройних сил. Вартість таких "очей" ворога починається від 60 млн доларів.

Про це повідомили в СБУ. Радіолокаційну станцію використовували для спостереження російські сили протиповітряної оборони. Вона була цінна — ворог постійно її передислоковував. Проте контррозвідникам вдалося її знайти та навести вогонь. Особливість в тому, що обладнання, використане для цього було придбане на кошти, що донатили українці.

РЛС "Каста"

Що таке "Каста-2Е2"

Трьохкоординатна радіолокаційна система може не тільки контролювати повітряний простір, а й визначати місцеположення цілей на надзвичайно малих висотах. Вести може до 200 цілей одночасно. Вона передає дані про координати та параметри руху силам ППО. Точність визначення висоти польоту винищувача в цій РЛС — до 900 метрів. Точність визначення координат цілі – 100 м на відстані 40 км в азимуті і 20 м/сек по швидкості.

По дальності огляд від 5 до 150 км,

По висоті виявлення від 0 до 6 км,

Може побачити літаки, гелікоптери, безпілотники, крилаті ракети, інші повітряні об'єкти,

На розгортання потрібно 20 хвилин.

Дальність визначення повітряних цілей:

на висоті 100 м — 55 км,

на висоті 1000 м — 95 км.

Таку РЛС росіяни використовували, зокрема, для прикриття аеродрому в Саках в окупованому Криму. Це вже не перша "Каста" знищена українцями за останні місяці. Попередню вполювали оператори ССО.

Раніше "Телеграф" розповідав про знищення ворожого винищувача Су-34. Його збили на території Курської області (РФ).