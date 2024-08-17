Корректирует артиллерию на расстоянии 40 км: дрон "Валькирия" помогает пограничникам (видео)

Дрон уже почти 10 лет служит для обороны Украины

Украинские разработки эффективно помогают уничтожать врага на фронте. Среди них — беспилотный комплекс "Валькирия".

Его работу показали в ГПСУ. Он, в частности, используется пограничниками бригады "Месть". Беспилотник работает как разведчик, обнаруживает враждебные цели и корректирует артиллерийский огонь на расстоянии до 40 км.

Что известно о "Валькирии"

На 2022 один такой комплекс стоил около 800 тысяч грн. В него входят два дрона, специальное оборудование для дня и ночи, антенны и ноутбук. Тип беспилотника – летающее крыло.

В полете при нормальных метеоусловиях он держится 2 часа, при этом может развить максимальную скорость в 108 км/ч, правда, крейсерская — вдвое ниже — 60 км/ч. Поднимается на 2 км максимум. Может слетать с рук или леера.

Технология для Вооруженных сил не нова. Беспилотник отличился еще в 2015 году в ВСУ и Нацгвардии, хотя официальный допуск к эксплуатации от Минобороны получил в 2017, до этого проходил как волонтерская помощь. В украинских войсках его используют не только пограничники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах испытать немецкий дрон в Украине. Он особенный тем, что управляется через оптоволокно и ему не угрожают РЭБы.