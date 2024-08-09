Як-52 vs дроны врага. Как укрыть Одессу от вражеских "глаз"

Як-52 показал себя как эффективный способ борьбы с российскими разведывательными БПЛА

Для корректировки ракетных ударов по Украине оккупанты активно используют свои разведывательные БПЛА. Одним из способов борьбы с ними в свое время считали легкую авиацию на учебно-спортивных самолетах, как это было в Одессе. И судя по активности волонтеров, к этой идее решили вернуться.

Так, киевский волонтер и производитель БПЛА Андрей Шараевский объявил сбор на покупку легкой авиации. Он предлагает поучаствовать в покупке легкого самолета Як-52 для защиты Одессы от вражеских дронов вместо ранее уничтоженного. За донат от 500 гривен можно принять участие в розыгрыше призов, среди которых легковое авто, осколок ракеты и пропеллер ставшего уже легендарным Як-52 из Одессы.

Попав впервые на видео в апреле, Як-52 показал себя как довольно эффективный способ борьбы с российскими разведывательными беспилотниками самолетного типа "Орлан-10" и Zala. Российские беспилотники подобного типа могут развивать максимальную скорость до 120-150 км/ч против 360 километров у Як-52. Как результат, легкий учебный самолет способен догнать и уничтожить любой российский дрон-разведчик.

Хотя известно лишь о двух видео "охоты" Як-52 на российские дроны – в апреле над Одессой и в начале июня над Николаевской областью — таких фактов явно было намного больше. Судя по фото на фюзеляже одного из Як-52, он сбил шесть вражеских "Орланов" и два Zala.

До сих пор остается загадкой, чем именно сбивают вражеские дроны – из личного оружия второго члена экипажа, или он оборудован пулеметами. Как бы то ни было, подобные самолеты благодаря скорости, дешевизне (48 тысяч евро), простоте обслуживания, малому расходу топлива (около 60 л/ч), отлично подходят для борьбы со столь же недорогими БПЛА РФ. Но, как сетовал в свое время военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этот способ борьбы с разведывательными дронами врага используют редко.

Тем временем Украина уже получила первые F-16, и для них уже нашли применение. Это позволит сэкономить важное оружие, но их эксплуатация обходится куда дороже Як-52.