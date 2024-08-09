Як-52 vs дрони ворога. Як укрити Одесу від ворожих "очей"

Як-52 показав себе як ефективний спосіб боротьби з російськими розвідувальними БПЛА

Для коригування ракетних ударів по Україні окупанти активно використовують свої розвідувальні БПЛА. Одним із способів боротьби з ними свого часу вважали легку авіацію на учбово-спортивних літаках, як це було в Одесі. І, судячи з активності волонтерів, до цієї ідеї вирішили повернутися.

Так, київський волонтер та виробник БПЛА Андрій Шараєвський оголосив збір на купівлю легкої авіації. Він пропонує взяти участь у покупці легкого літака Як-52 для захисту Одеси від ворожих дронів замість раніше знищеного. За донат від 500 гривень можна взяти участь у розіграші призів, серед яких легкове авто, уламок ракети і пропелер Як-52, що став уже легендарним, з Одеси.

Потрапивши вперше на відео у квітні, Як-52 показав себе як досить ефективний спосіб боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками літакового типу "Орлан-10" та Zala. Російські безпілотники такого типу можуть розвивати максимальну швидкість до 120-150 км/год проти 360 кілометрів біля Як-52. Як результат, легкий навчальний літак здатний наздогнати та знищити будь-який російський дрон-розвідник.

Хоча відомо лише про два відео "полювання" Як-52 на російські дрони – у квітні над Одесою та на початку червня над Миколаївською областю – таких фактів явно було набагато більше. Судячи з фото на фюзеляжі одного з Як-52, він збив шість ворожих "Орланів" та два Zala.

Досі залишається загадкою, чим саме збивають ворожі дрони – з особистої зброї другого члена екіпажу, чи він обладнаний кулеметами. Хай там як, подібні літаки завдяки швидкості, дешевизні (48 тисяч євро), простоті обслуговування, малій витраті палива (близько 60 л/год), відмінно підходять для боротьби з такими ж недорогими БПЛА РФ. Але, як нарікав свого часу військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей спосіб боротьби з розвідувальними дронами ворога використовують рідко.

Тим часом Україна вже отримала перші F-16, і для них вже знайшли застосування. Це дозволить заощадити важливу зброю, але їх експлуатація обходиться куди дорожче за Як-52.