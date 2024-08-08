Чим в першу чергу можуть бути корисні F-16 для України: пояснення військового аналітика

Він сказав, що ще потрібно для максимальної ефективності

Найпростіше, як можуть використовуватися бойові літаки F-16, які Україна вже отримала від західних партнерів, це — збиття російських крилатих ракет. Для роботи необхідні також системи цілевказання.

"Найпростіше, чим можуть займатися зараз F-16, це збивати російські крилаті ракети. Але для того, щоб працювати по наземних цілях, по повітряних цілях, треба інформація цілевказання. Для F-16 все ж таки потрібні AWACS (Airborne early Warning and Control System – Авіаційна система раннього попередження та управління) або ті шведські літаки, які нам обіцяли", — розповів військовий аналітик Михайло Самусь в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, такі системи бачитимуть всі цілі противника на відстані 400–500 км – наземні, повітряні, та навіть морські. Для цього у України мають бути ракети AMRAAM із дальністю хоча б 100–150 км.

"І це означатиме, що ми зможемо збивати літаки Су-34, які будуть намагатися запускати КАБи. Це суттєво змінить ситуацію на полі бою", — зазначив Самусь.

Як розповідав "Телеграф", разом із винищувачами F-16 Україна отримала важливе екіпірування льотчиків, що дозволяє попереджати про небезпеку. Також пілоти українських "Бойових соколів" отримають унікальні шоломи системи JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System).