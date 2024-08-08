Рус

Чим в першу чергу можуть бути корисні F-16 для України: пояснення військового аналітика

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Михайло Самусь
Михайло Самусь. Фото Колаж "Телеграфу"

Він сказав, що ще потрібно для максимальної ефективності

Найпростіше, як можуть використовуватися бойові літаки F-16, які Україна вже отримала від західних партнерів, це — збиття російських крилатих ракет. Для роботи необхідні також системи цілевказання.

"Найпростіше, чим можуть займатися зараз F-16, це збивати російські крилаті ракети. Але для того, щоб працювати по наземних цілях, по повітряних цілях, треба інформація цілевказання. Для F-16 все ж таки потрібні AWACS (Airborne early Warning and Control System – Авіаційна система раннього попередження та управління) або ті шведські літаки, які нам обіцяли", — розповів військовий аналітик Михайло Самусь в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, такі системи бачитимуть всі цілі противника на відстані 400–500 км – наземні, повітряні, та навіть морські. Для цього у України мають бути ракети AMRAAM із дальністю хоча б 100–150 км.

"І це означатиме, що ми зможемо збивати літаки Су-34, які будуть намагатися запускати КАБи. Це суттєво змінить ситуацію на полі бою", — зазначив Самусь.

Як розповідав "Телеграф", разом із винищувачами F-16 Україна отримала важливе екіпірування льотчиків, що дозволяє попереджати про небезпеку. Також пілоти українських "Бойових соколів" отримають унікальні шоломи системи JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System).

Теги:
#Війна #F-16