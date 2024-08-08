"Яущо усунути обмеження...": найкращий пілот F-16 сказав, як можна ліквідувати дефіцит льотчиків в Україні

Іноземні спеціалісти можуть тимчасово закрити кадровий дефіцит пілотів для винищувачів F-16

Україна отримала перші партії американських винищувачів F-16, але відчуває гострий дефіцит навчених пілотів. Пілоти, які пройшли підготовку на Заході, не мають часу на навчання інших, але тут вирішити це питання можуть західні льотчики, які мають досвід польотів на цих винищувачах.

Про це сказав "найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації, ветеран війн у Косово, Ірану та Перській затоці, підполковник у відставці Ден Хемптон в інтерв'ю "Голосу Америки". Він зазначив, що в довгостроковій перспективі Україна буде навчати пілотів на своїй території – але ці пілоти потрібні прямо тут та зараз.

"Чимало людей думають про те, чи наші американські пілоти збираються приїхати в Україну та допомогти. Всі країни, які мають F-16 і оперують ними вже певний час, мають власні навчальні програми у своїй країні. І відповідь полягає в тому, що в довгостроковій перспективі ви навчатимете своїх власних пілотів у своїй країні. Зараз пілоти, які пройшли підготовку – і вони самі також скажуть про це – вони не мають достатньо часу або досвіду на літаку, щоб навчати інших. Але тут є люди, такі як я, які вступають у справу. Якщо усунути обмеження, що дозволило б нам приїхати як добровольцям та допомагати Україні, тоді ми змогли б розв'язати цю проблему", – запевнив він.

Хемптон зазначив, що зараз усі країни, які мають на озброєнні винищувачі F-16, мають власні навчальні програми у своїй країні, що значно дешевше та швидше, ніж відправляти їх вчитися за кордон. Пілоти тренуються там, де будуть літати та, за необхідності, воювати, що також великий плюс. Але з американськими пілотами ситуація інша.

"З нами це не так, тому що, на жаль, ми є всюди по всьому світу, але більшість людей воюють і захищають свою країну. І ось до чого Україна хоче дійти, і ми точно можемо допомогти із цим, якщо буде бажання. Потрібно, щоб пілоти з України були доповнені пілотами F-16 з інших країн, які мають тисячі й тисячі годин бойового часу на цих літаках… Ви вирішили обрати F-16, й вже отримали їх. І є досить великий пул пілотів, таких як я, які прийшли б і допомогли б, якби нас попросили, це може змінити ситуацію", – резюмував він.

Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами. Згідно з інформацією джерел агенції Bloomberg, кількість літаків невелика. Також за словами співрозмовників видання, незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

4 серпня на День Повітряних сил президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перші американські винищувачі F-16 вже в Україні. У мережі також з’явились відео польоту літаків у небі над Одесою.

В Росії ж прибуття американських літаків до України викликало чергову порцію ниття та істерик. Зокрема вірний рот російського диктатора Дмитро Пєсков заспівав чергову казку на тему "не змінять ситуацію на фронті" та заявив, що F-16 "будуть збивати".