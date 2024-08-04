Тепер офіційно: з'явилися перші відео з F-16 в Україні

Американські "пташки" вже в українському небі

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перші американські винищувачі F-16 вже в Україні. У мережі також з’явились відео польоту літаків у небі над Одесою.

Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі Зеленського. Президент подякував усім, хто причетний до цього.

F-16 вже в Україні, це підтвердив Зеленський

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це.

Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат", ― йдеться у повідомленні.

Президент України також подякував партнерам, які надали винищувачі. Це США, Данія, Нідерланди. Зеленський також побажав успіхів Повітряним силам і побажав мати такі бойові результати, які наблизять перемогу.

У мережі також з’явилось багато відео з Одеси, на яких видно польоти літаків у небі. Ця подія присвячена Дню Повітряних сил.

Перші чутки про те, що Україна отримала F-16, поширились увечері 31 липня. Проте влада офіційно не підтверджувала це до 4 липня.

Спочатку повідомлялось про передачу шести літаків, але видання The Economist написало про 10 винищувачів. Нібито ще стільки ж західні партнери передадуть Україні до кінця 2024 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які моделі F-16 могли передати Україні. Є декілька модифікацій літаків.