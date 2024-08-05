Україні потрібно значно більше F-16 для бойових місій: чому це важливо

Україні знадобиться значно більша кількість літаків, щоб ефективно інтегрувати їх у власну бойову систему

Повітряні сили Збройних сил України отримали перші партії винищувачів F-16, які значно посилять українські можливості. Але для більшої реалізації переваг та інтеграції літаків потрібно значно більше F-16.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 серпня. Аналітики вважають, що тієї кількості літаків, які Україна отримала, зараз недостатньо, щоб досягти відчутного результату у справі захисту України від російських повітряних терактів та ефективно брати участь у бойових діях.

Експерти вважають, що Україні знадобиться значно більша кількість літаків, щоб ефективно інтегрувати їх у власну бойову систему та розширити можливості протиповітряної оборони. Не кажучи вже про участь винищувачів у бойових діях проти російських терористів.

"Крім того, для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження ворогом, Повітряним силам також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях Україні за допомогою наданої Заходом далекобійної зброї", – зазначається у звіті.

Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами. Згідно з інформацією джерел агенції Bloomberg, кількість літаків невелика. Також за словами співрозмовників видання, незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

4 серпня на День Повітряних сил президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перші американські винищувачі F-16 вже в Україні. У мережі також з’явились відео польоту літаків у небі над Одесою.

В Росії ж прибуття американських літаків до України викликало чергову порцію ниття та істерик. Зокрема вірний рот російського диктатора Дмитро Пєсков заспівав чергову казку на тему "не змінять ситуацію на фронті" та заявив, що F-16 "будуть збивати".