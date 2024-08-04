Найдосконаліша у світі: що відомо про ракету AMRAAM AIM-120C, яку передали разом з F-16

"Телеграф" розповів про носії цієї зброї

Відомий український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що разом з переданими винищувачами F-16 нашій країні передали ракети AMRAAM AIM-120C. Вони мають середню дальність.

"Разом із F-16 маємо і ракети AMRAAM AIM-120C класу "повітря-повітря" для пєтухорізу середньої дальності (до 120 км)", — йдеться в його публікації.

"Телеграф" розібрався, що це за ракети, які передали нам союзники. А також, які їх характеристики.

AIM-120 AMRAAM — що про неї відомо

Це американська керована ракета середньої дальності класу повітря — повітря. Воно здатна працювати при будь-якій погоді.

Ракета призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості. Виробництвом ракет займалися Hughes Aircraft і Raytheon. Після поглинання фірми Hughes єдиним виробником ракет є Raytheon.

Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах. Ця зброя поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна.

AIM-120 AMRAAM має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).

AMRAAM має бортовий активний радар, щоб знайти намічену ціль і завершити її перехоплення. А ракетний двигун, виготовлений компанією Nammo, дозволяє здійснювати перехоплення на великих відстанях і висотах.

Особливості ракети – у тому, що вона може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки.

Носії ракет AMRAAM

Носіями ракети AMRAAM виступають F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado і Harrier.

Працювати як ракета класу земля – повітря AMRAAM може з системи протиповітряної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на будь-яких висотах.

Ракета AMRAAM може перехоплювати цілі на великих відстанях і висотах. Отримує прискорення в дальності завдяки більшому ракетному двигуну та оптимізованим алгоритмам керування польотом.

AMRAAM – універсальна ракета, яку можна використовувати в будь-якій ролі без жодних модифікацій. Наразі ракета є на озброєнні у 33 країн світу.

Технічні характеристики AMRAAM

Всі ракети AMRAAM відрізняються та з кожною модифікацією лише вдосконалюються. Усі вони мають різну дальність, вагу та швидкість.

Загальні характеристики базової модифікації:

Основна функція: тактична ракета повітря – повітря

тактична ракета повітря – повітря Довжина: 366 см

366 см Вага при запуску: 150,75 кг

150,75 кг Діаметр: 17,78 см

17,78 см Розмах крил: 52, 58 см

52, 58 см Дальність: 55–75 км

55–75 км Швидкість: надзвукова

надзвукова Боєголовка: вибуховий фрагмент

Вартість AMRAAM залежить від модифікації, наприклад, варіант AIM-120C коштує $300-400 тис., а остання модель AIM-120D – близько $700 тис.

Окрім цього, в мережі підозрюють, що на опублікованих кадрах — колишній борт Королівських ВПС Данії зі встановленим пілоном з вбудованою системою інфрачервоного попередження про ракетну небезпеку від ізраїльської компанії Elbit.

Нагадаємо, що до України 31 липня прибули перші десять американських винищувачів F-16. Всього країна має отримати 79 цих літаків. За даними видання, до кінця 2024 року Україна має отримати ще 20 винищувачів. Решта літаків, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями протягом 2025 року.

Ба більше, Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перші американські винищувачі F-16 вже в Україні. У мережі також з’явились відео польоту літаків у небі.