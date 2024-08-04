Найдосконаліша у світі: що відомо про ракету AMRAAM AIM-120C, яку передали разом з F-16
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"Телеграф" розповів про носії цієї зброї
Відомий український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що разом з переданими винищувачами F-16 нашій країні передали ракети AMRAAM AIM-120C. Вони мають середню дальність.
"Разом із F-16 маємо і ракети AMRAAM AIM-120C класу "повітря-повітря" для пєтухорізу середньої дальності (до 120 км)", — йдеться в його публікації.
"Телеграф" розібрався, що це за ракети, які передали нам союзники. А також, які їх характеристики.
AIM-120 AMRAAM — що про неї відомо
Це американська керована ракета середньої дальності класу повітря — повітря. Воно здатна працювати при будь-якій погоді.
Ракета призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості. Виробництвом ракет займалися Hughes Aircraft і Raytheon. Після поглинання фірми Hughes єдиним виробником ракет є Raytheon.
Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах. Ця зброя поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна.
AIM-120 AMRAAM має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).
AMRAAM має бортовий активний радар, щоб знайти намічену ціль і завершити її перехоплення. А ракетний двигун, виготовлений компанією Nammo, дозволяє здійснювати перехоплення на великих відстанях і висотах.
Особливості ракети – у тому, що вона може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки.
Носії ракет AMRAAM
Носіями ракети AMRAAM виступають F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado і Harrier.
Працювати як ракета класу земля – повітря AMRAAM може з системи протиповітряної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на будь-яких висотах.
Ракета AMRAAM може перехоплювати цілі на великих відстанях і висотах. Отримує прискорення в дальності завдяки більшому ракетному двигуну та оптимізованим алгоритмам керування польотом.
AMRAAM – універсальна ракета, яку можна використовувати в будь-якій ролі без жодних модифікацій. Наразі ракета є на озброєнні у 33 країн світу.
Технічні характеристики AMRAAM
Всі ракети AMRAAM відрізняються та з кожною модифікацією лише вдосконалюються. Усі вони мають різну дальність, вагу та швидкість.
Загальні характеристики базової модифікації:
- Основна функція: тактична ракета повітря – повітря
- Довжина: 366 см
- Вага при запуску: 150,75 кг
- Діаметр: 17,78 см
- Розмах крил: 52, 58 см
- Дальність: 55–75 км
- Швидкість: надзвукова
- Боєголовка: вибуховий фрагмент
Вартість AMRAAM залежить від модифікації, наприклад, варіант AIM-120C коштує $300-400 тис., а остання модель AIM-120D – близько $700 тис.
Окрім цього, в мережі підозрюють, що на опублікованих кадрах — колишній борт Королівських ВПС Данії зі встановленим пілоном з вбудованою системою інфрачервоного попередження про ракетну небезпеку від ізраїльської компанії Elbit.
Нагадаємо, що до України 31 липня прибули перші десять американських винищувачів F-16. Всього країна має отримати 79 цих літаків. За даними видання, до кінця 2024 року Україна має отримати ще 20 винищувачів. Решта літаків, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями протягом 2025 року.
Ба більше, Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.
Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перші американські винищувачі F-16 вже в Україні. У мережі також з’явились відео польоту літаків у небі.