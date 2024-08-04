Самая совершенная в мире: что известно о ракете AMRAAM AIM-120C, которую передали вместе с F-16
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"Телеграф" рассказал о носителе этого оружия
Известный украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что вместе с переданными истребителями F-16 нашей стране передали ракеты AMRAAM AIM-120C. Они имеют среднюю дальность.
"Вместе с F-16 есть и ракеты AMRAAM AIM-120C класса "воздух-воздух" для петехореза средней дальности (до 120 км)", — говорится в его публикации.
"Телеграф" разобрался, что это за ракеты, переданные нам союзниками. А также, каковы их характеристики.
AIM-120 AMRAAM – что о ней известно
Это американская управляемая ракета средней дальности класса воздуха — воздух. Оно способно работать при любой погоде.
Ракета предназначена для поражения воздушных целей врага вне прямой видимости. Производством ракет занимались Hughes Aircraft и Raytheon. После поглощения фирмы Hughes единственным производителем ракет является Raytheon.
Как отмечают разработчики, AMRAAM – самая совершенная в мире ракета, проверенная в боевых условиях. Это оружие сочетает в себе беспрецедентные характеристики – оно легко и эффективно.
AIM-120 AMRAAM имеет комбинацию инерциальной навигации (т.е. ракета сама может определять координаты и параметры движения цели).
AMRAAM имеет бортовой активный радар, чтобы найти намеченную цель и завершить ее перехват. А ракетный двигатель, изготовленный компанией Nammo, позволяет осуществлять перехват на больших расстояниях и высотах.
Особенности ракеты в том, что она может запускаться как с истребителей, так и с пусковой установки.
Носители ракет AMRAAM
Носителями ракеты AMRAAM выступают F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.
Работать как ракета класса земля – воздух AMRAAM может из системы противовоздушной обороны NASAMS, способной поражать цели на любых высотах.
Ракета AMRAAM может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.
AMRAAM – универсальная ракета, которую можно использовать в любой роли без каких-либо модификаций. В настоящее время ракета находится на вооружении в 33 странах мира.
Технические характеристики AMRAAM
Все ракеты AMRAAM отличаются и с каждой модификацией только усовершенствуются. Все они имеют разную дальность, вес и скорость.
Общие характеристики базовой модификации:
- Основная функция: тактическая ракета воздуха – воздух
- Длина: 366 см
- Вес при запуске: 150,75 кг
- Диаметр: 17,78 см
- Размах крыльев: 52, 58 см
- Дальность: 55–75 км
- Скорость: сверхзвуковая
- Боеголовка: взрывной фрагмент
Стоимость AMRAAM зависит от модификации, например, вариант AIM-120C стоит $300-400 тыс., а последняя модель AIM-120D – около $700 тыс.
Кроме того, в сети подозревают, что на опубликованных кадрах — бывший борт Королевских ВВС Дании с установленным пилоном со встроенной системой инфракрасного предупреждения о ракетной опасности от израильской компании Elbit.
Напомним, что в Украину 31 июля прибыли первые десять американских истребителей F-16. Всего страна должна получить 79 самолетов. По данным издания, до конца 2024 года Украина должна получить еще 20 истребителей. Остальные самолеты, обещанные коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами, поступят партиями в течение 2025 года.
Более того, Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но и уже опробовать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.
Ранее Телеграф писал, что президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что первые американские истребители F-16 уже в Украине. В сети также появилось видео полета самолетов в небе.