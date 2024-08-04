Самая совершенная в мире: что известно о ракете AMRAAM AIM-120C, которую передали вместе с F-16

"Телеграф" рассказал о носителе этого оружия

Известный украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что вместе с переданными истребителями F-16 нашей стране передали ракеты AMRAAM AIM-120C. Они имеют среднюю дальность.

"Вместе с F-16 есть и ракеты AMRAAM AIM-120C класса "воздух-воздух" для петехореза средней дальности (до 120 км)", — говорится в его публикации.

"Телеграф" разобрался, что это за ракеты, переданные нам союзниками. А также, каковы их характеристики.

AIM-120 AMRAAM – что о ней известно

Это американская управляемая ракета средней дальности класса воздуха — воздух. Оно способно работать при любой погоде.

Ракета предназначена для поражения воздушных целей врага вне прямой видимости. Производством ракет занимались Hughes Aircraft и Raytheon. После поглощения фирмы Hughes единственным производителем ракет является Raytheon.

Как отмечают разработчики, AMRAAM – самая совершенная в мире ракета, проверенная в боевых условиях. Это оружие сочетает в себе беспрецедентные характеристики – оно легко и эффективно.

AIM-120 AMRAAM имеет комбинацию инерциальной навигации (т.е. ракета сама может определять координаты и параметры движения цели).

AMRAAM имеет бортовой активный радар, чтобы найти намеченную цель и завершить ее перехват. А ракетный двигатель, изготовленный компанией Nammo, позволяет осуществлять перехват на больших расстояниях и высотах.

Особенности ракеты в том, что она может запускаться как с истребителей, так и с пусковой установки.

Носители ракет AMRAAM

Носителями ракеты AMRAAM выступают F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.

Работать как ракета класса земля – воздух AMRAAM может из системы противовоздушной обороны NASAMS, способной поражать цели на любых высотах.

Ракета AMRAAM может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.

AMRAAM – универсальная ракета, которую можно использовать в любой роли без каких-либо модификаций. В настоящее время ракета находится на вооружении в 33 странах мира.

Технические характеристики AMRAAM

Все ракеты AMRAAM отличаются и с каждой модификацией только усовершенствуются. Все они имеют разную дальность, вес и скорость.

Общие характеристики базовой модификации:

Основная функция: тактическая ракета воздуха – воздух

тактическая ракета воздуха – воздух Длина: 366 см

366 см Вес при запуске: 150,75 кг

150,75 кг Диаметр: 17,78 см

17,78 см Размах крыльев: 52, 58 см

52, 58 см Дальность: 55–75 км

55–75 км Скорость: сверхзвуковая

сверхзвуковая Боеголовка: взрывной фрагмент

Стоимость AMRAAM зависит от модификации, например, вариант AIM-120C стоит $300-400 тыс., а последняя модель AIM-120D – около $700 тыс.

Кроме того, в сети подозревают, что на опубликованных кадрах — бывший борт Королевских ВВС Дании с установленным пилоном со встроенной системой инфракрасного предупреждения о ракетной опасности от израильской компании Elbit.

Напомним, что в Украину 31 июля прибыли первые десять американских истребителей F-16. Всего страна должна получить 79 самолетов. По данным издания, до конца 2024 года Украина должна получить еще 20 истребителей. Остальные самолеты, обещанные коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами, поступят партиями в течение 2025 года.

Более того, Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но и уже опробовать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.

Ранее Телеграф писал, что президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что первые американские истребители F-16 уже в Украине. В сети также появилось видео полета самолетов в небе.