Допоможуть Туреччина, Польща та Сінгапур? Чому Україні потрібні F-16 саме з цих країн

F-16 цих країн ні в чому не поступаються найсучаснішим російським літакам

Передача довгоочікуваних F-16 Повітряним силам ЗСУ дозволить посилити можливості авіації нашої країни. Проте винищувачі з Нідерландів, покращені за програмою MLU (Mid-Life Update, або "продовження терміну служби") рівня AM/BM, поступаються ряду російських літаків. Але цю перевагу можна нівелювати постачанням F-16, які стоять на озброєнні інших країн.

Так, найбільш слабким місцем F-16 AM/BM є система радіолокації, представлена радаром AN/APG-66(V)2. Подібне обладнання помітно перевершує за дальністю показники радару МіГ-29 (85 і 60 км відповідно), але поступається сучаснішому російському Су-35.

За твердженнями окупантів, дальність роботи РЛС Су-35 становить залежно від розміру цілі до 400 км. Тобто ворожий льотчик зможе засікти F-16 AM/BM набагато раніше, прицілитися і завдати удару.

Виправити ситуацію може більш досконале обладнання для радіолокації, встановлене на модифікаціях F-16, якими озброєні деякі інші країни. Наприклад, F-16D у варіанті Block 52+s здатний нести радар APG-68(V)9 з дальністю виявлення до 300 км. Подібні літаки є на озброєнні Ізраїлю, Польщі, Туреччини, Марокко, Греції та Пакистану.

Ще потужніший і сучасніший радар — AN/APG-83 дозволяє засікати повітряні цілі на відстані до 370 км, тобто майже на рівні Су-35. Подібні РЛС встановлені на F-16 Нацгвардії США, Тайваню, Сінгапуру та інших країн. Сінгапур, до речі, у вересні 2023 року завершив модернізацію 60 своїх "Бойових соколів".

При цьому всі подібні РЛС чудово поєднуються з американськими ракетами AMRAAM AIM-120, переданими Україні разом із F-16. Завдяки їм українські льотчики зможуть збивати ворожі літаки на відстані до 180 км.