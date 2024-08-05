Помогут Турция, Польша и Сингапур? Почему Украине нужны F-16 именно из этих стран

F-16 этих стран ни в чем не уступают самым современным российским самолетам

Передача долгожданных F-16 Воздушным силам ВСУ позволит усилить возможности авиации нашей страны. Однако истребители из Нидерландов, улучшенные по программе MLU (Mid-Life Update, или "продление срока службы") до уровня AM/BM, уступают ряду российских самолетов. Но это преимущество можно нивелировать поставками F-16, стоящими на вооружении других стран.

Так, наиболее слабым местом F-16 AM/BM является радиолокационная система, представленная радаром AN/APG-66(V)2. Подобное оборудование заметно превосходит по дальности обнаружения МиГ-29 (85 и 60 км соответственно), но уступает более современному российскому Су-35.

По утверждениям оккупантов, дальность работы РЛС Су-35 составляет, в зависимости от размера цели, до 400 км. То есть, вражеский летчик сможет засечь F-16 AM/BM намного раньше, прицелиться и нанести удар.

Исправить ситуацию может более совершенное радиолокационное оборудование, установленное на модификациях F-16, которыми вооружены некоторые другие страны. Например, F-16D в варианте Block 52+s способен нести радар APG-68(V)9 с дальностью обнаружения до 300 км. Подобные самолеты имеются на вооружении Израиля, Польши, Турции, Марокко, Греции и Пакистана.

Еще более мощный и современный радар — AN/APG-83 позволяет засекать воздушные цели на дальностях до 370 км, то есть почти на уровне Су-35. Подобные РЛС установлены на F-16 Нацгвардии США, Тайваня, Сингапура и еще ряда стран. Сингапур, кстати, в сентябре 2023 года завершил модернизацию 60 своих "Боевых соколов".

При этом все подобные РЛС отлично сочетаются с американскими ракетами AMRAAM AIM-120, переданными Украине вместе с F-16. Благодаря им украинские летчики смогут сбивать вражеские самолеты на дальностях до 180 км.