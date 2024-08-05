Куди подивився – туди ракета та потрапить: разом з F-16 Україна отримала унікальне обладнання

Подібне екіпірування РФ не може створити десятиліттями

Разом із винищувачами F-16 Україна отримала важливе екіпірування льотчиків, що дозволяє попереджати про небезпеку. Також пілоти українських "Бойових соколів" отримають унікальні шоломи системи JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System).

Фото подібних шоломів на головах пілотів українських F-16 з’явилися в соцмережі Х. Як зазначають користувачі, це система цілевказівки та індикації, яка робить роботу пілота набагато ефективнішою та зручнішою.

Перші подібні системи з’явилися у світі у 1970-х роках, щоб полегшити льотчику роботу у ближньому бою. До появи подібних прицілів льотчику доводилося повертати літак всім корпусом, щоб за допомогою індикатора на лобовому склі наводити ракету на ціль. Система JHMCS дозволяє виконувати прицілювання і наводити ракетну зброю простим рухом голови.

Що бачить пілот у шоломі JHMCS

Завдяки обладнанню в кабіні система просто фіксує напрям погляду пілота в шоломі і дозволяє знищувати ціль з високою точністю. Крім того, прямо в шолом вмонтовано монітор, на який виводиться потрібна пілоту інформація, що дозволяє йому не відволікатися під час бою.

Як працює JHMCS

Як пояснив "Телеграфу" експерт у галузі авіації та систем РЕБ Анатолій Храпчинський, подібні системи особливо стануть у нагоді при вирішенні F-16 одним із завдань – знищення російських ракет та БПЛА типу "Шахед". Але водночас потенціал JHMCS можна реалізувати не лише у ближньому бою.

- Ефективність отриманих F-16 визначається складом озброєння та спорядження, переданого разом із ними. Упевнений, ми знаємо далеко не весь їхній склад, які хочуть уберегти від розвідки ворога і тому не показують у повному обсязі, — наголосив наш співрозмовник.

Як стверджують російські пропагандисти, у РФ серійного виробництва шоломів такого рівня просто немає. Для МіГ-29К/КУБ ВМФ РФ у 2012 році замовили французькі системи прицілювання Thales TopSight, але флот їх так і не отримав.

Справді, російські льотчики мають у найкращому разі систему прицілювання "Сура" — покращений варіант ще радянської системи "Щель-ЗУМ", створеної у 1980-х. Але навіть удосконалена "Сура" помітно поступається американському JHMCS і до того ж є вкрай рідкісною.

При цьому в екіпірування американських пілотів входять ще більш досконалі системи нашлемного прицілювання, наприклад, HMDS і JHMCS 2. Вони можуть працювати в будь-який час доби, крім того, на монітор шолома виводиться інформація про стан систем літака.

Система HMDS

По суті ці шоломи є приладами віртуальної реальності. Щоправда, і коштують вони великих грошей, наприклад, JHMCS 2 оцінюють приблизно в 1 млн доларів.

Особливо добре система JHMCS працює в парі з ракетами AIM-9 Sidewinder, здатними збивати повітряні цілі на відстані до 20 км. Україна також отримала подібні ракети разом із більш далекобійними AIM-120 AMRAAM.