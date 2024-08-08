"Если убрать ограничения...": лучший пилот F-16 сказал, как можно ликвидировать дефицит летчиков в Украине

Иностранные специалисты могут временно закрыть кадровый дефицит пилотов для истребителей F-16

Украина получила первые партии американских истребителей F-16, но испытывает острый дефицит обученных пилотов. У пилотов, прошедших подготовку на Западе, нет времени на обучение других, но здесь решить этот вопрос могут западные летчики, имеющие опыт полетов на этих истребителях.

Об этом сказал "самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, ветеран войн в Косово, Иране и Персидском заливе, подполковник в отставке Дэн Хэмптон в интервью "Голосу Америки". Он отметил, что в долгосрочной перспективе Украина будет обучать пилотов на своей территории – но эти пилоты нужны прямо здесь и сейчас.

"Многие люди думают о том, собираются ли наши американские пилоты приехать в Украину и помочь. Все страны, имеющие F-16 и оперирующие ими уже некоторое время, имеют собственные учебные программы в своей стране. И ответ состоит в том, что в долгосрочной перспективе вы будете обучать своих собственных пилотов в своей стране. Сейчас пилоты, прошедшие подготовку – и они сами также скажут об этом – у них нет достаточно времени или опыта на самолете, чтобы учить других. Но здесь есть люди, такие как я, вступающие в дело. Если устранить ограничения, которые позволили бы нам приехать как добровольцам и помогать Украине, тогда мы смогли бы решить эту проблему", – заверил он.

Хэмптон отметил, что сейчас все страны, имеющие на вооружении истребители F-16, имеют свои учебные программы в своей стране, что значительно дешевле и быстрее, чем отправлять их учиться за границу. Пилоты тренируются там, где будут летать и, при необходимости, воевать, что тоже большой плюс. Но с американскими пилотами ситуация другая.

"С нами это не так, потому что, к сожалению, мы повсюду по всему миру, но большинство людей воюют и защищают свою страну. И вот до чего Украина хочет дойти, и мы точно можем помочь с этим, если будет желание. Нужно, чтобы пилоты из Украины были дополнены пилотами F-16 из других стран, у которых тысячи и тысячи часов боевого времени на этих самолетах… Вы решили выбрать F-16 и уже получили их. И есть достаточно большой пул пилотов, таких как я, которые бы пришли и помогли, если бы нас попросили, это может изменить ситуацию", – резюмировал он.

Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер осложнен логистическими задержками и языковыми барьерами. Согласно информации источников агентства Bloomberg, количество самолетов невелико. Также по словам собеседников издания, непонятно, смогут ли украинские пилоты, которых учили летать на F-16, сразу использовать переданные истребители или уйдет на это дополнительное время.

4 августа в День Воздушных сил президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что первые американские истребители F-16 уже в Украине. В сети также появилось видео полета самолетов в небе над Одессой.

В России же прибытие американских самолетов в Украину вызвало очередную порцию нытья и истерик. В частности, верный рот российского диктатора Дмитрий Песков спел очередную сказку на тему "не изменят ситуацию на фронте" и заявил, что F-16 "будут сбивать".