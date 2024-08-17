Коригує артилерію на відстані 40 км: дрон "Валькірія" допомагає прикордонникам (відео)

Дрон вже майже 10 років служить для оборони України

Українські розробки ефективно допомогають нищити ворога на фронті. Серед них — безпілотний комплекс "Валькірія".

Його роботу показали в ДПСУ. Він, зокрема, використовується прикордонниками бригади "Помста". Безпілотник працює як розвідник, виявляє ворожі цілі та коригує артилерійський вогонь на відстані до 40 км.

Що відомо про "Валькірію"

На 2022 рік один такий комплекс коштував близько 800 тисяч грн. До нього входять два дрони, спеціальне обладнання для дня та ночі, антени та ноутбук керування. Тип безпілотника — літаюче крило.

В польоті при нормальних метеоумовах він тримається 2 години, при цьому може розвити максимальну швидкість у 108 км/год, щоправда крейсерська — вдвічі нижча — 60 км/год. Підіймається вгору на 2 км максимум. Може злітати з рук або леєра.

Технологія для Збройних сил не нова. Безпілотник відзначився ще у 2015 році в ЗСУ та Нацгвардії, хоча офіційний допуск до експлуатації від Міноборони отримав у 2017, до того проходив як волонтерська допомога. В українських військах його застосовують не тільки прикордонники.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани випробувати німецький дрон в Україні. Він особливий тим, що керується через оптоволокно і йому не загрожують РЕБи.