"Це дивно": Шольц вперше прокоментував заяви про плани Німеччини скоротити військову допомогу Україні

У 2024 році Німеччина виділила на допомогу Україні 7,5 млрд євро, а на 2025 рік планується виділити чотири мільярди євро

Німеччина не планує скорочувати військову підтримку України, як про це пишуть деякі ЗМІ. Усі плани, які мав Берлін щодо надання підтримки Україні, ніхто не скасовував, вони виконуються, на них передбачено відповідне фінансування.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц 20 серпня в інтерв'ю німецькому телеканалу Sat1. Таким чином він вперше прокоментував матеріали BILD та інших західних ЗМІ, де пишеться про "скорочення підтримки України" Німеччиною.

Шольц зазначив, що обіцянка Німеччини щодо підтримки України у війні проти російських окупантів "є непорушною". Німеччина не має причин її не виконувати. На тлі цього заяви видань про нібито плани скорочення підтримки України виглядають щонайменше дещо дивними.

"Зараз це надходить дуже швидко, взагалі нічого незрозумілого", – сказав він, коментуючи матеріали видань про допомогу Україні.

Також Шольц нагадав, що у 2024 році Німеччина виділила на допомогу Україні 7,5 млрд євро, а на 2025 рік планується виділити чотири мільярди євро. Ця сума значно більша, ніж надала будь-яка інша європейська країна, тому в Європі Німеччина все ще флагман у питанні підтримки України.

Раніше "Телеграф" вже повідомляв про те, що у Німеччині хочуть скоротити допомогу Україні. Зазначалося, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте її зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося. Уряд Німеччини, як і Великобританії та Франції, намагається закрити бюджетну діру.

17 серпня стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини має намір суттєво змінити підхід до фінансування військової допомоги Україні.