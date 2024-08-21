"Это странно": Шольц впервые прокомментировал заявления о планах Германии сократить военную помощь Украине

В 2024 году Германия выделила на помощь Украине 7,5 млрд. евро, а на 2025 год планируется выделить четыре миллиарда евро.

Германия не планирует сокращать военную поддержку Украины, как об этом пишут некоторые СМИ. Все планы, которые имел Берлин по оказанию поддержки Украине, никто не отменял, они выполняются, на них предусмотрено соответствующее финансирование.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 20 августа в интервью немецкому телеканалу Sat1. Таким образом, он впервые прокомментировал материалы BILD и других западных СМИ, где пишется о "сокращении поддержки Украины" Германией.

Шольц отметил, что обещание Германии о поддержке Украины в войне против российских оккупантов "незыблемо". У Германии нет причин его не выполнять. На фоне этого заявления изданий о якобы планах сокращения поддержки Украины выглядят, по меньшей мере, несколько странными.

"Сейчас это поступает очень быстро, вообще ничего непонятного", – сказал он, комментируя материалы изданий о помощи Украине.

Также Шольц напомнил, что в 2024 году Германия выделила на помощь Украине 7,5 млрд. евро, а на 2025 год планируется выделить четыре миллиарда евро. Эта сумма гораздо больше, чем предоставила любая другая европейская страна, поэтому в Европе Германия все еще флагман в вопросе поддержки Украины.

Ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что в Германии хотят сократить помощь Украине. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако ее рост оказался медленнее, чем ожидалось. Правительство Германии, как и Великобритании и Франции, пытается закрыть бюджетную дыру.

17 августа стало известно, что Федеральное правительство Германии намерено существенно изменить подход к финансированию военной помощи Украине.