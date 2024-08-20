Немецкий кризис: в Берлине недовольны решением правительства приостановить помощь Украине

Канцлер Олаф Шольц оказался под нарастающим давлением со всех сторон и сейчас пытается успокоить хотя бы членов Социал-демократической партии

В немецком политикуме поднялась волна критики в адрес правительства из-за решения о приостановке военной помощи Украины. Особое неприятие вызвал призыв министра финансов Кристиана Линднера прекратить оказание помощи Украине.

Об этом пишет Financial Times. Издание напоминает, что Германия – второй крупнейший военный донор Украины после США, который только в этом году предоставит Украине помощь на 7,5 млрд евро.

"Давление на бюджет не означает, что эта цифра сократится: в проекте правительственного бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 4 миллиардов евро", – говорится в публикации.

Однако слово – не воробей; 19 августа в правительстве опровергли немедленное сокращение помощи Украине, отметив, что дискуссии все еще продолжаются. Но канцлер Олаф Шольц оказался под нарастающим давлением со всех сторон и сейчас пытается успокоить хотя бы членов Социал-демократической партии – планы прекратить помощь Украине не поняли даже в "родной" партии канцлера. А глава комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот назвал решение уменьшить помощь "роковым сигналом" для Украины.

"Украинская армия впервые за многие месяцы вернулась в наступление. Сейчас страна нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе: Германии. Зато дебаты о будущем финансировании военной помощи выглядят как замаскированное снятие ответственности с Германии. Мы не можем ставить нашу безопасность в зависимости от бюджетных ограничений", – сказал он.

Не менее гневно отреагировал глава парламентской группы Германия-Украина, политик партии Зеленых Робин Вагенер, сказав: "Создается впечатление, что речь идет о том, чтобы пожертвовать миром и свободой, но остаться без долгов". Бывший полковник Бундесвера, депутат и член парламентского комитета по иностранным делам Родерик Кизеветтер, поддержал позицию Вагенера.

"Де-факто [это] означает, что Украина будет покинута… Так не действует ни одна самопровозглашенная ведущая страна Европы", – резюмировал он.

К слову, ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что в Германии хотят сократить помощь Украине. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако ее рост оказался медленнее, чем ожидалось. Правительство Германии, как и Великобритании и Франции, вовсю пытается закрыть бюджетную дыру.

17 августа стало известно, что Федеральное правительство Германии намерено существенно изменить подход к финансированию военной помощи Украине. Так, согласно новым бюджетным планам, дополнительные средства в поддержку Киева не предусматриваются.