Батько чотирьох дітей родом з Росії загинув на війні за Україну

Він долучився до захисту України у 2014 році

Сержант Роман Петренко загинув на фронті. Чоловік народився на території Росії та був багатодітним батьком.

Роман Петренко був поранений, за його життя боролися лікарі в лікарні Львова. Проте 19 квітня захисник помер, повідомив мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.

Роман Петренко народився 20 листопада 1973 року в місті Ачинськ (Красноярський край, російська федерація). Жив на Дніпропетровщині, у Кам'янському. На захист України чоловік став ще до повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну — у липні 2020 року. У нього залишилися четверо дітей — дві доньки й два сини, а також брат.

У п'ятницю, 25 квітня, героя провели в останню путь у Кам'янському. Жителі міста віддали йому останню шану, прихиливши коліна на знак пошани та вдячності. Траурний кортеж проїхав коридором з людей, що тримали в руках прапори України, заради якої Роман Петренко віддав життя.

Як розповідав "Телеграф", рік тому, 20 квітня 2024 року, на фронті загинув Андрій Топчій — захисник України та колишній журналіст видання "Телеграф". Чоловік пішов захищати Батьківщину ще у 2014 році.