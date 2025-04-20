Назавжди в строю: вже рік, як на війні загинув колишній журналіст "Телеграфу" Андрій Топчій

Чоловік близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців

Рік тому, 20 квітня 2024 року, на фронті загинув Андрій Топчій — мужній захисник України та колишній журналіст видання "Телеграф". Останній свій бій чоловік прийняв під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області.

"Телеграф" згадує, що про нього відомо. Чоловік пішов на війну ще у 2014 році, адже мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців.

Андрій Топчій був сержантом, бойовим медиком стрілецького батальйону 118 окремої механізованої бригади на псевдо "Топер". Перед виходом на "нуль" він загубив свій старослов’янський оберіг, який носив на ланцюжку на шиї. Він щиро вірив у його захисну силу, адже багато разів виходив неушкодженим із найлютіших і найстрашніших боїв.

Росіяни накрили мінометним вогнем українських захисників того дня, коли їх виводили з позицій. За словами побратимів, уламок перебив Андрію артерію на нозі. Він наклав собі турнікет і дочекався евакуації. Саме цього чекала ворожа армія. Ворожий дрон здійснив скид, коли Андрія намагались винести на ношах з поля бою. І "Топер", і його рятівники загинули.

Свій останній спочинок хоробрий воїн і талановитий журналіст знайшов на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв серед могил захисників України, над якими майорять синьо-жовті стяги. 10 липня 2025 року йому б виповнилося 40 років. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на церемонії прощання.

Колишній командир Богдан з позивним "Ленін" (нині "Браво") сказав в інтерв'ю, що Андрія йому буде дуже не вистачати.

"Вони для мене як діти, тільки з дорослими проблемами. Андрій мав гуморний характер і був моїм улюбленцем. Засмучувався, мов дитина, коли програвав у шахи, нервував і вимагав реваншу. Пам’ятаю, коли ми формувалися на Київщині, попросив віднести квіти моїй дівчині. Андрій з хитрою посмішкою запитує: "Можна я експромтом від себе щось додам?". Кажу йому: "Андрійко, благаю, не треба, бо то буде твій останній подвиг". Той ще був кадр, стільки крові попив, але я не ображаюсь, навпаки вдячний за його вміння розрядити будь-яку напружену ситуацію та створити хороший настрій", — розповів Богдан.

Наприкінці листопада 2024 року, батьки колишнього журналіста "Телеграфа" Андрія Топчія отримали орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Варто зауважити, що це не єдина втрата у сімействі "Телеграфу" — після російського вторгнення під окупацією в Мелітополі опинилася наша журналістка Ірина Левченко. Вона вийшла на пенсію та припинила роботу, але у травні 2023 року разом із чоловіком була викрадена. Досі про її долю нам нічого не відомо.