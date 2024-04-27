Писав про історію та воював з 2014 року: у Києві поховали колишнього журналіста "Телеграфа" Андрія Топчія (фото)

Герою тепер назавжди 38

У Києві попрощалися з українським військовослужбовцем, бойовим медиком стрілецького батальйону та колишнім журналістом "Телеграфа" Андрієм Топчієм. Захисник загинув під Роботиним (Запорізька область) 20 квітня.

На церемонії прощання був присутній кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Похорон проходив на Алеї героїв на Лісовому цвинтарі у Києві.

2007 року він закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті з історичної тематики та публікував детальні інтерв’ю з вченими про те, чому росіяни не дадуть Україні спокою, при цьому робив він це в ті часи, коли далеко не кожен був готовий говорити про повномасштабну війну.

Війна для Андрія Топчія розпочалася ще у 2014 році, а під час служби у зоні АТО він отримав звання сержанта. Він мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та усобиці українців.

Мати Андрія, Ларису Топчій, можна підтримати переказом на картку "ПриватБанку": 4731 2196 4862 4355.

Варто зауважити, що після початку повномасштабного російського вторгнення в окупації в Мелітополі опинилася журналістка "Телеграфа" Ірина Левченко. Вона вийшла на пенсію і припинила роботу, але у травні 2023 року разом із чоловіком була викрадена. Досі про її долю нам нічого не відомо.