Писал об истории и воевал с 2014 года: в Киеве похоронили бывшего журналиста "Телеграфа" Андрея Топчия (фото)

Герою теперь навсегда 38

В Киеве попрощались с украинским военнослужащим, боевым медиком стрелкового батальона и бывшим журналистом "Телеграфа" Андреем Топчием. Защитник погиб под Работино (Запорожская область) 20 апреля.

На церемонии прощания присутствовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Похороны проходили на Аллее героев на Лесном кладбище в Киеве.

В 2007 году он окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Писал статьи по исторической тематике и публиковал детальные интервью с учеными о том, почему россияне не оставят Украину в покое, при том делал он это в те времена, когда далеко не каждый был готов говорить о полномасштабной войне.

Война для Андрея Топчия началась еще в 2014 году, а во время службы в зоне АТО он получил звание сержанта. Он имел обостренное чувство справедливости, из-за чего очень близко к сердцу воспринимал все политические разногласия и междоусобицы украинцев.

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Стоит заметить, что после начала полномасштабного российского вторжения в оккупации в Мелитополе оказалась журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко. Она вышла на пенсию и прекратила работу, но в мае 2023 года вместе с мужем была похищена. До сих пор о ее судьбе нам ничего не известно.