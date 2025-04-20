Навсегда в строю: уже год, как на войне погиб бывший журналист "Телеграфа" Андрей Топчий

Мужчина близко к сердцу воспринимал все политические разногласия и распри украинцев

Год назад, 20 апреля 2024 года, на фронте погиб Андрей Топчий — мужественный защитник Украины и бывший журналист издания "Телеграф". Последний свой бой мужчина принял во время выполнения боевого задания в районе Роботиного Запорожской области.

"Телеграф" упоминает, что о нем известно. Мужчина пошел на войну еще в 2014 году, испытывая обостренное чувство справедливости, из-за чего очень близко к сердцу воспринимал все политические разногласия и распри украинцев.

Андрей Топчий был сержантом, боевым медиком стрелкового батальона 118-й отдельной механизированной бригады на псевдо "Топер". Перед выходом на "ноль" он потерял свой старославянский оберег, носивший на цепочке на шее. Он искренне верил в его защитную силу, ведь много раз выходил невредимым из самых яростных и страшных боев.

Россияне накрыли минометным огнем украинских защитников в тот день, когда их выводили с позиций. По словам побратимов, осколок перебил Андрею артерию на ноге. Он наложил себе турникет и дождался эвакуации. Именно этого ждала вражеская армия. Вражеский дрон совершил сброс, когда Андрея пытались вынести на носилках с поля боя. И "Топер", и его спасатели погибли.

Свой последний покой храбрый воин и талантливый журналист нашел на Лесном кладбище на Аллее Героев среди могил защитников Украины, над которыми развеваются сине-желтые флаги. 10 июля 2025 года ему исполнилось бы 40 лет. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии прощания.

Бывший командир Богдан с позывным "Ленином" (ныне "Браво") сказал в интервью, что Андрея ему будет очень не хватать.

"Они для меня как дети, только со взрослыми проблемами. Андрей имел юморный характер и был моим любимцем. Расстраивался, словно ребенок, когда проигрывал в шахматы, нервничал и требовал реванша. Помню, когда мы формировались на Киевщине, попросил отнести цветы моей девушке. Андрей с хитрой улыбкой:" Добавлю?". Говорю ему: "Андрейка, умоляю, не надо, потому что это будет твой последний подвиг". Тот еще был кадр, столько крови попил, но я не обижаюсь, наоборот благодарен за его умение разрядить любую напряженную ситуацию и создать хорошее настроение", — рассказал Богдан.

В конце ноября 2024 года родители бывшего журналиста "Телеграфа" Андрея Топчия получили орден "За мужество" ІІІ степени.

Стоит отметить, что это не единственная потеря в семействе "Телеграфа" — после российского вторжения под оккупацией в Мелитополе оказалась наша журналистка Ирина Левченко. Она вышла на пенсию и прекратила работу, но в мае 2023 вместе с мужем была похищена. До сих пор о ее судьбе нам ничего не известно.