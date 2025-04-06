На фронте погиб украинский альпинист-первопроходец

Известный спортсмен отдал жизнь за независимость Украины

На фронте погиб мастер спорта Украины, член альпинистского клуба "Одесса" Тарас Цушко. Он был одним из сильнейших альпинистов Украины.

О смерти Героя сообщает Федерация альпинизма и скалолазания Украины в Facebook. Тарас пошел добровольцем защищать Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Тарас был дружелюбным, отзывчивым и надежным другом для всех альпинистов Одессы. Он мечтал о возрождении одесского альпинизма высоких достижений после окончания войны.

Искреннее соболезнование семье погибшего…", — гласит сообщение Федерации.

Спортсмен был членом сборной Украины, многократным чемпионом страны и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Цушко совершил ряд сложнейших первопрохождений на стены пиков Аксу, Слесова, Одессы, Асана и другие. Много лет работал инструктором альпинизма на учебно-тренировочных сборах в горах Кавказа и Памиро-Алая. Прощание с Героем прошло в воскресенье, 6 апреля в Одессе.

Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб украинский футболист, воспитанник футбольного клуба "Львов" Юрий Яцкив. Кроме того, жизнь за независимость Украины отдал украинский футболист Алексей Шубин, выступавший за "Десну" и "Черкассы".