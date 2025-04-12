Погиб во время боевого задания. Украина потеряла молодого пилота F-16

Обстоятельства трагедии устанавливаются

В Украине во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Трагедия произошла 12 апреля.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины (ВС). Обстоятельства гибели пилота устанавливаются.

"К сожалению, печальная новость… 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов ", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы ВС, пилоты F-16 почти каждый день выполняют опасные задачи и некоторые из них забирают жизнь воинов. Они работают на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам.

"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!" – добавляют в ВС.

Гибель пилота уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил искренние соболезнования родным и близким Иванов.

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла", — говорится в сообщении.

Воздушные силы уже устанавливают все обстоятельства трагедии. Межведомственная комиссия уже приступила к работе.

Напомним, что Украина уже теряла пилота F-16. В 2024 году 26 августа разбился во время отражения массированной российской атаки Алексей Месь, позывной "Moonfish". Он был настоящим героем, который в своем последнем бою уничтожил три русских крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что руководитель управления коммуникаций Командования Юрий Игнат рассказал, кто продолжил дело погибшего на F-16 пилота Меся.