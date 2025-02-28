"Это абсолютный рекорд": Юрий Игнат рассказал, кто продолжил дело погибшего на F-16 пилота Меся

Алексей Месь в США осваивал не только сам самолет, а философию применения западной авиации в небе

Один из лучших украинских пилотов Алексей Месь, овладевший F-16 в США, отдал свою жизнь в бою за страну, которую защищал. Дело погибшего героя продолжил другой пилот, который тоже делает чудеса в небе.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал Юрий Игнат – полковник, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Понятно, что была потеря F-16 и это чрезвычайно досадная история, и не просто потеря F-16, а потеря лучшего пилота, овладевшего этим самолетом, который длительное время в Штатах овладевал не только самим самолетом, а вообще пониманием, философией применения западной авиации в небе", — сказал Игнат.

По его словам, Алексей Месь отдал жизнь в интенсивном противовоздушном бою в то время, когда более 200 воздушных целей летело по всей стране.

"Алексей, использовав запас ракет, уже уничтожил несколько крылатых ракет, работал по разным воздушным целям, и применял тоже авиационную пушку для того, чтобы уничтожить крылатую ракету, но к сожалению случилась трагедия. Мы о ней сейчас публично не говорим. Понятно, что есть факт потери F-16, но не в самолете же дело. Мы потеряли "Мунфиша" (позывной Алексея Меся – ред.)", – рассказал военный.

Кто продолжил дело Алексея Меся

Игнат добавил, что дело Алексея продолжил другой пилот, имя и позывной которого пока нельзя раскрывать. Но можно сказать, что этот пилот в канун Нового года уничтожил в украинском небе сразу шесть крылатых ракет на самолете F-16.

"Это абсолютный рекорд. Ни один пилот в мире на F-16 не сбивал крылатые ракеты с авиационной пушки да еще в количестве шесть штук. Как это произошло? Четыре ракеты он уничтожил своими авиационными ракетами, то есть одна на одну шла. Не имея уже никакого боекомплекта с ракет — у него осталась одна авиационная пушка – услышав, что летят еще цели, он попросил разрешения и принял решение попытаться сделать то, что делал "Мунфиш". То есть сбить авиационной пушкой, которая есть на F-16, крылатую ракету", – сказал полковник.

По его словам, когда на земле смотрели результаты объективного контроля, оказалось, что пилот уничтожил несколькими очередями сразу две вражеские крылатые ракеты.

Что произошло с самолетом "Мунфиша"

Как писал The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Украина в августе 2024 года при отражении российской воздушной атаки случайно сбила собственный истребитель F-16. Хотя ранее Украина официально не подтверждала этот факт и обвиняла обломки российской ракеты, теперь известно, что причиной трагедии мог стать дружеский огонь системы противовоздушной обороны Patriot – поскольку США изъяли из самолетов и ЗРК один очень важный компонент.

США и союзники используют особую тактическую сеть Link 16, которая обеспечивает просмотр в реальном времени местоположения всех союзных "юнитов" – самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и т.д. – и помогает их идентифицировать.

Украинская ЗРК Patriot и истребители F-16 не имели этой сети. Проблема в том, что первые ЗРК Patriot Украина получила в 2023 году. Из-за "деревянной" позиции Запада по предоставлению Украине боевых самолетов тогда никто даже не предполагал, что через некоторое время в ВСУ появятся еще и западные самолеты. Соответственно никто в США даже не подумал, что на первые и на вторые обязательно нужно поставить оборудование для использования Link 16.

Как сообщалось ранее, американский самолет потерпел крушение 26 августа 2024 года, во время российской массированной ракетной атаки. Известно, что во время этого инцидента погиб пилот Александр Месь.