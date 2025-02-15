Во всем виноваты США? Стало известно, почему Украина сбила летом свой истребитель F-16

Администрация Байдена скрыла от Украины ключевую технологию, которая помогает системам ПВО и боевым самолетам США не уничтожать друг друга

Украина в августе 2024 года при отражении российской воздушной атаки случайно сбила собственный истребитель F-16. Хотя ранее Украина официально не подтверждала этот факт и обвиняла обломки российской ракеты, теперь доподлинно известно, что причиной трагедии стал дружественный огонь системы противовоздушной обороны Patriot – поскольку США изъяли из самолетов и ЗРК один очень важный компонент.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Украина предпочитает официально не говорить об этом случае и не подтверждает вину тогдашней администрации США в потере ценного самолета и одного из лучших пилотов Воздушных сил ВСУ.

Дело в том, что администрация президента Джозефа Байдена скрыла от Украины ключевую технологию, которая помогает американским системам ПВО и боевым самолетам предотвращать случаи дружественного огня. США и союзники используют особую тактическую сеть Link 16, которая обеспечивает просмотр в реальном времени местоположения всех союзных "юнитов" – самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и т.д. – и помогает их идентифицировать.

"Такая видимость делает операции более безопасными для союзников и более смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риски для пилотов, летящих одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты", — объясняет издание.

Украинская ЗРК Patriot и истребители F-16 не имели этой сети. Проблема заключалась в том, что первые ЗРК Patriot Украина получила в 2023 году. Из-за "деревянной" позиции Запада по предоставлению Украине боевых самолетов тогда никто даже не предполагал, что через некоторое время в ВСУ появятся еще и западные самолеты. Соответственно никто в США даже не подумал, что на первые и на вторые обязательно нужно поставить оборудование для использования Link 16.

Как сообщалось ранее, американский самолет потерпел крушение 26 августа 2024 года, во время российской массированной ракетной атаки. Известно, что во время инцидента погиб пилот Александр Месь, известный как "Мунфиш". Долгое время считалось, что причиной трагедии стали обломки сбитой ракеты россиян или техническая неполадка в самолете, при этом версия дружественного огня отвергалась.