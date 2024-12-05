Неприятный сюрприз для россиян: эксперты предложили превратить старые МиГ-21 в кое-что новое

Старый истребитель можно превратить в эрзац-ракету и презентовать россиянам не очень приятный сюрприз

Европейские страны массово списали старые советские истребители МиГ-21. Последней это сделала Хорватия, у которой было восемь самолетов этого типа на вооружении. Эти старые истребители могут отправиться на утилизацию – или их может перехватить Украина и найти им гораздо более интересное применение.

Об этом пишет издание Defence Express. Аналитики отмечают, что старый истребитель можно превратить в эрзац-ракету, похожую на то, как когда-то делать со старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

"Для начала детализируем, что еще в советское время был налажен процесс переработки старых МиГ-21 в дистанционно управляемые мишени под обозначением М21М. В рамках такой конвертации с самолета снималась вся ценная аппаратура общей массой около 1 тонны, в том числе РЛС, устанавливались антенны и блоки управления, и так собственно МиГ-21 превращался в готовую к своему последнему полету М21М, система управления которой дает возможность взлетать и маневрировать без присутствия пилота на борту", – отметило издания.

Кроме того, издание напомнило характеристики самого истребителя: он может летать со скоростью до 2230 км/ч на расстояние до 1470 километров и нести боевую нагрузку до 1300 килограммов. Но все это характеристики полноценного боевого истребителя. Если делать из него что-то типа крылатой ракеты – летать он будет на большее расстояние, а вес боевой части можно увеличить.

"Получается, что из МиГ-21 можно сделать ударное средство по тому же образцу, как происходила переработка Ту-141 "Стриж" для ударов по территории РФ. Можно лишь представить, какой психологический эффект на россиян могли бы произвести "прилеты" по их военным целям эрзац-крылатых ракет на базе МиГ-21, но как раз на этом моменте и начинаются все возможные нюансы", – отмечает издание.

Аналитики указывают, что кроме хорватских МиГ-21 на вооружении они находились и в Румынии. Последние МиГ-21 Lancer румыны сняли с вооружения в 2023 году. Кроме этих двух стран есть другие постсоветские государства, которым МиГ-21 вообще не нужны. Однако самолеты нужно сначала приобрести и привезти. К тому же остается непонятным вопрос затрат на переработку старого истребителя в крылатую ракету, а также об эффективности этой задумки.

Советская "балалайка"

МиГ-21 — советский истребитель, принятый на вооружение СССР в 1959 году. По классификации НАТО — Fishbed, у советских военных получил неофициальное прозвище "балалайка". Стоял на вооружении в 68 государствах мира, кое-где (например, в Индии и КНДР) служит и сейчас. С 1959 по 1985 годы было выпущено более 11,5 тысячи МиГ-21 без учета китайских копий.

Самолет имеет десятки модификаций и много вариантов модернизации – в зависимости от типа его задач или страны, в которой он стоит на вооружении. В Украине МиГ-21 остались только в музеях, однако именно Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛДАРЗ) когда-то производил М21М – летающие мишени, в которые перерабатывались старые истребители.

Напомним, что украинский винтовой самолет Як-52, ставший кошмаром для российских разведывательных беспилотников в небе над Одессой, может вернуться на боевое дежурство. Этот самолет уничтожил множество российских разведчиков, действуя в стиле Первой мировой войны.