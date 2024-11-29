Использование Як-52, час полета которого стоит несколько сотен долларов США, значительно дешевле результата охоты

Украинский винтовой самолет Як-52, ставший кошмаром для российских разведывательных беспилотников в небе над Одессой, может вернуться на боевое дежурство. Этот самолет уничтожил множество российских разведчиков, действуя в стиле Первой мировой войны.

Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс. Он напомнил, что Як-52, учебный самолет с поршневым двигателем 1970-х годов, впервые вылетел на охоту за БПЛА в середине 2024 года, когда засилье российских беспилотников стало невыносимым.

"Пилот на переднем сиденье и, вероятно, вооруженный дробовиком стрелок на заднем сиденье. Самолет потратил 1000 литров горючего и был вынужден приземлиться для получения дополнительного горючего в середине боя", — рассказал украинский военный моряк "Кале".

Отмечается, что использование Як-52, час полета которого стоит несколько сотен долларов США, значительно дешевле результата охоты: за пять часов самолет сбил по меньшей мере один российский "Орлан", цена на которые начинается от 100 тысяч долларов. Впрочем, пишет Акс, очень странно, что Як-52 потратил 1000 литров горючего, в то время как емкость топливного бака этого самолета – 280 литров.

"Официального подтверждения возвращения Як-52 в полет нет с тех пор, как самолет в последний раз появился над Одессой в июле. Но, с другой стороны, никогда не было официальной информации о смелых патрулях Як-52 над портовым городом… Если украинские летчики действительно сожгли около трех полных заправок горючего, возвращаясь на базу по крайней мере дважды для дозаправки, они, по-видимому, летали на полной скорости – набирая высоту, пикируя и поворачивая – чтобы навести прицел на "Орланы"", – резюмировал он.

Напомним, российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.