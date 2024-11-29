Повернення легенди: в небі Одеси може знову з'явитися кошмар російських розвідувальних БПЛА

Використання Як-52, година польоту якого стоїть кілька сотень доларів США, значно дешевше, ніж результат полювання

Український гвинтовий літак Як-52, який став кошмаром для російських розвідувальних безпілотників в небі над Одесою, може повернутися на бойове чергування. Цей літак знищив велику кількість російських розвідників, діючи у стилі Першої світової війни.

Про це пише військовий оглядач Forbes Девід Акс. Він нагадав, що Як-52, навчальний літак з поршневим двигуном 1970-х років, вперше вилетів на полювання за БПЛА в середині 2024 року, коли засилля російських безпілотників стало нестерпним.

"Пілот на передньому сидінні та, імовірно, озброєний дробовиком стрілець на задньому сидінні. Літак витратив 1000 літрів пального і був змушений приземлитися для отримання додаткового пального в середині бою", — розповів український військовий моряк "Кале".

Зазначається, що використання Як-52, година польоту якого стоїть кілька сотень доларів США, значно дешевше, ніж результат полювання: за п'ять годин літак збив щонайменше один російський "Орлан", ціна на які починається від 100 тисяч доларів. Втім, пише Акс, дуже дивно, що Як-52 витратив 1000 літрів пального, тоді як місткість паливного бака цього літака – 280 літрів.

"Офіційного підтвердження повернення Як-52 у політ немає відтоді, як літак востаннє з'явився над Одесою в липні. Але, з іншого боку, ніколи не було офіційної інформації про сміливі патрулі Як-52 над портовим містом… Якщо українські льотчики дійсно спалили близько трьох повних заправок пального, повертаючись на базу принаймні двічі для дозаправлення, вони, мабуть, літали на повній швидкості — набираючи висоту, пікіруючи і повертаючи — щоб навести приціл на "Орлани", – резюмував він.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.