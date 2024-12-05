Неприємний сюрприз для росіян: експерти запропонували перетворити старі МіГ-21 на дещо нове

Старий винищувач можна перетворити на ерзац-ракету та презентувати росіянам не дуже приємний сюрприз

Європейські країни масово списали старі радянські винищувачі МіГ-21. Останньою це зробила Хорватія, яка мала вісім літаків цього типу на озброєнні. Ці старі винищувачі можуть відправитися на утилізацію – або їх може перехопити Україна та знайти їм значно цікавіше використання.

Про це пише видання Defence Express. Аналітики зазначають, що старий винищувач можна перетворити на ерзац-ракету, подібного до того, як колись робити зі старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

"Для початку деталізуємо, що ще за радянських часів був налагоджений процес переробки старих МіГ-21 на дистанційно керовані мішені під позначенням М21М. В рамках такої конвертації з літака знімалась уся цінна апаратура загальною масою близько 1 тонни, в тому числі РЛС, натомість встановлювались антени та блоки керування, і так власне МіГ-21 перетворювався на готову до свого останнього польоту М21М, система управління якої дає можливість злітати та маневрувати без присутності пілота на борту", – відзначило видання.

Окрім цього, видання нагадало характеристики самого винищувача: він може літати зі швидкістю до 2230 км/год на відстань до 1470 кілометрів та нести бойове навантаження до 1300 кілограмів. Але це все характеристики повноцінного бойового винищувача. Якщо робити з нього щось на кшталт крилатої ракети – літати він буде на більшу відстань, а вагу бойової частини можна збільшити.

"Виходить, що із МіГ-21 можна зробити ударний засіб за таким же взірцем, як відбувалась переробка Ту-141 "Стриж" для ударів по території РФ. Можна лише уявити, який психологічний ефект для росіян могли б справити "прильоти" по їх військовим цілям ерзац-крилатих ракет на базі МіГ-21, але якраз на цьому моменті й починаються усі можливі нюанси", – відзначає видання.

Аналітики вказують, що окрім хорватських МіГ-21 на озброєнні вони перебували й в Румунії. Останні МіГ-21 Lancer румуни зняли з озброєння у 2023 році. Окрім цих двох країн, є інші пострадянські держави, яким МіГ-21 взагалі не потрібні. Проте літаки треба спочатку придбати та привезти. До того ж залишається незрозумілим питання витрат на переробку старого винищувача в крилату ракету, а також про ефективність цієї задумки.

Радянська "балалайка"

МіГ-21 – радянський винищувач, прийнятий на озброєння СРСР у 1959 році. За класифікацією НАТО – Fishbed, у радянських військових отримав неофіційне прізвисько "балалайка". Стояв на озброєнні у 68 державах світу, подекуди (наприклад, у Індії та КНДР) служить й зараз. З 1959 по 1985 роки було випущено понад 11,5 тисячі МіГ-21 без урахування китайських копій.

Літак має десятки модифікацій та багато варіантів модернізації – залежно від типу його завдань, або від країни, у якої він стоїть на озброєнні. В Україні МіГ-21 залишилися тільки у музеях, проте саме Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ЛДАРЗ) колись виготовляв М21М – літаючі мішені, у які перероблялися старі винищувачі.

Нагадаємо, що український гвинтовий літак Як-52, який став кошмаром для російських розвідувальних безпілотників в небі над Одесою, може повернутися на бойове чергування. Цей літак знищив велику кількість російських розвідників, діючи у стилі Першої світової війни.